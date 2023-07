Vụ sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc: Tiếng khóc xé lòng trong nhà vĩnh biệt!

Chiều 30/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ sạt lở tại chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) đèo Bảo Lộc (thuộc địa bàn huyện Đạ Huoai), làm 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát và 1 người dân bị vùi lấp.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, nhận được thông tin khu vực chốt CSGT đèo Bảo Lộc (nằm giữa đèo) có hiện tượng sạt lở, 3 cán bộ, chiến sĩ nói trên vội trở về chốt để di dời phương tiện, trang thiết bị. Bất ngờ một lượng lớn đất đá bị sạt lở đổ xuống chốt, vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT. Người dân tên là Ngọc Anh ở gần đó đã vào chốt hỗ trợ CSGT di dời trang thiết bị cũng bị đất đá vùi lấp.

Đêm 30/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể dưới đống đất đá, là các cán bộ chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, bao gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) và Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi).

Thi thể các anh lần lượt được lực lượng chức năng tìm thấy dưới lớp đất sâu, chuyển về nhà vĩnh biệt của Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 20km. Trắng đêm 30/7, tại nhà vĩnh biệt, tiếng khóc xé lòng của vợ con, thân nhân và đồng đội các anh hòa vào tiếng mưa không ngớt.

Theo báo CAND, nhận tin chồng gặp nạn, chị Huệ, vợ Thượng úy Lê Quang Thành và con gái khóc ngất, di chuyển gần 130km xuống hiện trường với hi vọng tìm kiếm một phép màu. Thế nhưng, tất cả đã không xảy ra… anh Thành đã mãi mãi ra đi.

Thân nhân Thượng úy Lê Quang Thành cho biết, sáng sớm 30/7, sau khi ăn sáng cùng gia đình, anh Thành lên đường xuống Chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng đồng đội phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý sự cố liên quan tới sạt lở đất tại một số vị trên tuyến đèo này.

Không ai có thể ngờ được, đó là giây phút cuối cùng cả gia đình anh Thành được đoàn tụ bên nhau.

Đối diện với thi thể của chồng, chị Huệ và con gái khóc ngất. Chỉ trong khoảnh khắc, chị đã mất chồng, các con của chị mất cha. Đó là nỗi đau không gì bù đắp được.

Trong nhà vĩnh biệt của Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai, chị Vân, người thân của Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường trong tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn cho biết: “Sáng 30/7, anh Thường có gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe của cha mình. Anh Thường nói với gia đình anh đang đi tuần tra giao thông và khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Khoảng 15h ngày 30/7, cả nhà bàng hoàng khi nghe tin đất đá vùi lấp trạm CSGT. Vợ của anh Thường giờ suy sụp hoàn toàn, đi không nổi nữa, quá đau đớn!..

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Trung và Đại úy Nguyễn Văn Hưng là hai người may mắn thoát nạn trong gang tấc, dù đang bị thương ở chân, đi lại còn khó khăn nhưng trắng đêm các anh không ngủ, trực bên thi thể 3 đồng đội đã hi sinh.

“Chân chúng tôi vẫn còn đau, nhưng đau đớn hơn là chúng tôi không thể nào ngờ đã mất đi những đồng đội thân yêu...!”, đồng chí Nguyễn Xuân Trung nói.

Sáng 31/7, CBCS Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tới động viên, hỗ trợ gia đình các đồng đội hi sinh, chuẩn bị làm công tác hậu sự để đưa các anh về nơi an nghỉ.

