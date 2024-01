Vụ ngoại tình ầm ĩ của hai diễn viên Hàn Quốc

TPO - Kang Kyung Joon được cho là đã bỏ trốn cùng người phụ nữ mà anh có quan hệ tình cảm bất chính. Trước đó, nam diễn viên bị kiện về tội ngoại tình.

Theo AllKpop, công ty bán hàng cho biết Kang Kyung Joon và người tình vắng mặt tại nơi làm việc kể từ ngày 4/1 mà không có bất kỳ thông báo nào. Trước đó, công ty yêu cầu hai người giải thích về cáo buộc ngoại hình nhưng họ chỉ nói là hiểu lầm. Kể từ đó, công ty không liên lạc được với cả hai. Thông báo sa thải cũng được gửi đến Kang và người tình nhưng không nhận được phản hồi.

Kang Kyung Joon được cho là trở nên thân thiết với phụ nữ đã có gia đình khi cùng làm việc tại một công ty bán hàng. Người phụ nữ là nhân viên chính thức, trong khi Kang chỉ làm công việc thời vụ.

Đầu tháng 1, Kang Kyung Joon bị chồng của nhân tình kiện 50 triệu Won (38.100 USD) vì có quan hệ bất chính với vợ anh ta.

Sau khi những thông tin ban đầu về vụ kiện của Kang xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, công ty quản lý K-Star Global Ent xác nhận nam diễn viên đã nhận được thông báo khiếu nại nhưng cho biết đó là hiểu lầm.

Tuy nhiên, vào ngày 8/1, báo chí tiết lộ một số tin nhắn trao đổi giữa Kang và người tình, trong đó bao gồm những nội dung mùi mẫn như “Anh muốn ôm em”, “Anh yêu em” và “Anh đang nghĩ đến em”…

Lúc này, công ty quản lý cho biết không thể bình luận về ồn ào vì nó liên quan đến cuộc sống cá nhân của nam diễn viên. K-Star Global Ent nói thêm hợp đồng độc quyền với Kang đã hết hạn vào tháng 10/2023 và đang đàm phán về việc gia hạn hợp đồng, nhưng phải tạm dừng trong bối cảnh hiện tại.

Trong khi Kang Kyung Joon và người tình biến mất, vợ anh, nữ diễn viên Jang Shin Young, đã đệ đơn ly hôn.

Kang Kyung Joon (SN 1983) là nam diễn viên có tiếng ở Hàn Quốc. Anh từng tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như Nonstop 5, My Beloved Sister, To the Beautiful You, 7th Grade Civil Servant, Welcome to Waikiki…

Kang Kyung Joon kết hôn với Jang Shin Young vào năm 2018. Họ có hai con trai. Kang xây dựng hình ảnh người chồng chuẩn mực, người cha tận tụy trên các chương trình Same Bed, Different Dreams vàThe Return of Superman. Vì lý do này, nhiều khán giả bị sốc khi hay tin nam diễn viên ngoại tình.

Sau cáo buộc ngoại tình, Jang Shin Young được cho là phải vật lộn để giải quyết hậu quả mà chồng gây ra.

Tờ Star News đưa tin mỹ nhân sinh năm 1984 rất sốc trước tin chồng nảy sinh quan hệ ngoại tình với phụ nữ khác. Cô kích động đến mức òa khóc nức nở.

Một người quen bày tỏ sự thương cảm với nữ diễn viên vì cô luôn đặt gia đình lên trên hết.

“Cô ấy đang trải qua một khoảng thời gian thực sự khó khăn. Cô ấy dường như phải tự mình chạy đôn chạy đáo để tìm hiểu mọi thứ. Cô ấy yêu gia đình hơn bất cứ điều gì. Từ những gì cô ấy đã chia sẻ về gia đình mình, tôi hy vọng bê bối lần này không làm cô ấy khủng hoảng”, người bạn nói.

Công chúng Hàn Quốc đồng cảm với nỗi đau của người đẹp The Empress. Họ lấp đầy Instagram cô bằng những lời động viên: “Mong chị có sức mạnh vượt qua mọi thứ”, “Mong chị hạnh phúc”, “Tôi luôn tin tưởng và ủng hộ chị. Xin hãy mạnh mẽ lên! Một ngày nào đó, chị có thể cười khi nhìn lại quá khứ”, “Rời khỏi anh ta. Anh ta không có ý nghĩa gì”, “Điều này không có ý nghĩa gì cả. Làm sao anh có thể lừa dối một người vợ xinh đẹp như vậy?”…

Tuy nhiên, một bộ phận lại khuyên Jang Shin Young tha thứ và thấu hiểu cho chồng:

“Tôi biết điều đó rất đau lòng, nhưng tôi hy vọng bạn có thể tha thứ cho anh ấy lần này vì lợi ích của bọn trẻ. Bạn sẽ biết ý tôi là gì sau khi thời gian trôi qua. Tôi hy vọng bạn bảo vệ gia đình mình vì lợi ích tất cả”.

“Tôi buồn quá. Tôi hy vọng cả hai bạn sẽ vượt qua chuyện này để chúng ta có thể hạnh phúc trở lại”.

“Chị Shin Young! Tôi hy vọng chị và Kyung Joon mạnh mẽ hơn bao giờ hết để vượt qua hoàn cảnh này. Kyung Joon là một người trong sáng. Hãy tin tưởng anh ấy chỉ một lần này thôi. Tôi chắc chắn anh ấy có lý do của mình”…

Không ít cư dân mạng sửng sốt trước thái độ vô tư của một số người: “Xin hãy cứ sống cuộc đời của mình đi”, “Họ là ai mà bảo phải làm cái này hay cái kia”, “Liệu họ có nói điều tương tự nếu nó xảy ra với con gái họ không?”, “Đây là kiểu nói chuyện gì vậy? Tại sao các bạn không sống với một người đàn ông lừa dối đi”, “Rất nhiều người đầu óc không tỉnh táo”…

Jang Shin Young không bình luận gì về bê bối ngoại tình của chồng. Động thái duy nhất của cô cho đến nay là đệ đơn ly hôn.

Jang Shin Young (SN 1984) là diễn viên Hàn Quốc. Cô ra mắt ngành giải trí thông qua cuộc thi sắc đẹp vào năm 2001. Cô quen mặt qua các bộ phim truyền hình như The Empress (2011), Bride of the Sun (2011), The Chaser (2012), Flower of Revenge (2013), Bad Guy 2 (2017-2018), Cleaning Up (2022)…

Trước Kang Kyung Joon, Jang Shin Young từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam diễn viên Wi Seung Cheol (kết hôn 2006-2009). Họ có một con chung.

Tú Oanh