Hàng triệu khán giả châu Á cuốn theo màn trả thù chồng ngoại tình với bạn thân

TPO - Phim "Cô đi mà lấy chồng tôi" do Park Min Young đóng chính đang gây sốt, đứng nhất tại nhiều nước, rating tăng nhanh. Tác phẩm được đánh giá là có nội dung cuốn hút, giải trí, sảng khoái.

Theo Sina, bộ phim truyền hình Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband) không chỉ gây sốt tại Hàn Quốc với mức rating tăng trưởng liên tục, mà còn được khán giả các nước châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc đón nhận nhiệt liệt. Phim mở đầu với mức rating 5%, sau 4 tập đã đạt hơn 7% tỷ lệ khán giả theo dõi. Đề tài phim tái sinh trả thù, làm lại cuộc đời không mới, song điểm thu hút của phim là nhờ vào tương tác tốt của dàn diễn viên, cùng nội dung được triển khai nhanh gọn, hấp dẫn.

Màn tái xuất ấn tượng của Park Min Young sau scandal yêu đại gia lừa đảo

Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband) đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Park Min Young sau khi vướng scandal yêu đại gia sàn giao dịch tiền ảo, có tiền sử lừa đảo. Vụ việc khiến sự nghiệp của nữ diễn viên suýt tiêu tan vì vậy bộ phim có ý nghĩa quan trọng giúp "nữ hoàng phim hài lãng mạn (rom-com)" lấy lại tình cảm của khán giả Hàn Quốc.

Theo đánh giá của QQ, phim có đề tài khá quen thuộc khi nữ chính được tái sinh để lại làm cuộc đời. Tuy nhiên, "bình cũ rượu mới", phim hấp dẫn khán giả với những tình tiết trả thù lật mặt liên tục.

"Đề tài phim không mới nhưng cách phát triển tình tiết hấp dẫn, thích xem nhất là những màn trả thù của chị đẹp Park Min Young", "Phim trả thù nhưng không gây ức chế mà rất sảng khoái", "Tại sao tôi lại xem phim sớm như vậy để giờ đây phải chờ đợi hàng tuần", "Cặp đôi nam nữ chính rất ngọt ngào dễ thương", "Những gia vị vừa đủ tạo nên một món ăn ngon, tôi ở đây chờ ngày cặp đôi phụ cưới nhau", là những bình luận sôi nổi của khán giả Trung Quốc trên Weibo, QQ.

Cô đi mà lấy chồng tôi được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, có nội dung kể về Kang Ji Won, một cô gái nhút nhát, có cuộc sống hôn nhân vất vả. Ngay sau khi kết hôn, chồng cô Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) bỏ việc để ở nhà ăn bám với lý do đầu tư cổ phiếu. Ji Won phải đối mặt với người chồng gia trưởng lười biếng, bà mẹ chồng cổ hủ chèn ép cô.

Sau thời gian dài làm việc vất vả để chăm lo cho gia đình, Kang Ji Won chịu áp lực lớn vì không thể sinh con, bị mẹ chồng chì chiết. Cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ có thể sống được một tháng. Khi Ji Won nằm viện, chồng cô và bạn thân Jung Soo Min (Song Ha Yoon) tìm cách lấy hết tài sản, tiền tiết kiệm của cô. Hắn còn không trả tiền viện phí để cô sớm chết với mong muốn nhận số tiền bảo hiểm một tỷ won.

Sau khi bị chồng và bạn thân sát hại, Kang Ji Won tái sinh trở lại 10 năm trước, khi cô còn chưa lập gia đình. Lúc này, Ji Won quyết tâm thay đổi tương lai, tác hợp cho cô bạn thân dối trá và chồng cũ tới với nhau.

Theo Sina, bộ phim không có những tình tiết đánh đố khán giả, cần người xem phải suy đoán. Nguyên nhân nữ chính sống lại, lý do cô vẫn còn phải giả vờ thân thiện với gã chồng cũ bội bạc đều được làm rõ từ đầu. Việc nam chính cũng là người tái sinh cũng được biên kịch tiết lộ sớm. Kịch bản được đánh giá là chuyển thể hợp lý, sâu sắc, rõ ràng, giảm bớt yếu tố tiêu cực so với phiên bản gốc.

Bên cạnh đó, những màn trả đũa của Kang Ji Won dành cho cô bạn thân Jung Soo Min cũng được đánh giá là hấp dẫn, sảng khoái hơn phiên bản truyện tranh. Khán giả không cần chờ đợi tới gần cuối nhân vật phản diện mới phải nhận trái đắng, mà ngay từ những tập đầu nữ chính đã có những hành động thay đổi để phá tan âm mưu của "ả trà xanh", đồng thời bóc phốt Jung Soo Min, đẩy cô ta vào tình thế bẽ mặt. Những tình huống này nhận được phản ứng tích cực từ người xem và được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Theo QQ, tình tiết phim được chuyển thể thực tế, hợp lý hơn so với truyện tranh, do đó đem lại cảm giác chân thực cho khán giả. "Ai cũng từng có một người bạn thảo mai giả tạo, cách nữ chính xử lý 'ả trà xanh tâm cơ' khiến người xem đạt tới cảm giác thỏa mãn, đó là lý do khiến khán giả hào hứng xem phim", nguồn tin phân tích.

Dàn diễn viên trai xinh gái đẹp, diễn xuất tròn trịa

Một lý do khác khiến Cô đi mà lấy chồng tôi níu chân người xem là khả năng tương tác tốt của hai diễn viên chính Park Min Young vai Kang Ji Won và Na In Woo đóng Yoo Ji Hyuk. Park Min Young luôn được khen ngợi với khả năng bắt cặp tự nhiên ngọt ngào với các bạn diễn nam. Đây là điểm mạnh trong diễn xuất của người đẹp sinh năm 1986. Na In Woo sinh năm 1994, kém đàn chị 8 tuổi, song với vẻ ngoài chững chạc, cùng tạo hình nam tính, anh tạo cảm giác dịu dàng đáng tin cậy, đẹp đôi bên Park Min Young.

Thiết lập nhân vật Yoo Ji Hyuk cũng được khán giả rất yêu thích. Trong kiếp đầu tiên, Yoo Ji Hyuk cũng dành tình cảm cho Kang Ji Won, song anh bỏ lỡ cơ hội đến với người mình thích. Sau khi được tái sinh, Yoo Ji Hyuk âm thầm bảo vệ nữ chính và tìm cách thổ lộ lòng mình. Những cảnh nam chính ngượng ngùng khi trò chuyện với nữ chính tạo cảm giác dễ chịu vui vẻ cho khán giả. Hình tượng Yoo Ji Hyuk mạnh mẽ thông minh nhưng vẫn tinh tế, chu đáo, là cháu trai tài phiệt nhưng vẫn một lòng với nữ chính giúp Yoo Ji Hyuk trở thành nam chính hoàn hảo trong mơ của các cô gái.

Ngoài ra, các nhân vật phụ đều được nhận xét diễn tốt giúp bộ phim trở nên hấp dẫn nhiều màu sắc hơn. Nữ diễn viên Choi Gyu Ri sinh năm 2000 vào vai em gái của nam chính Yoo Ji Hyuk là nhân tố tạo tình tiết hài hước, đáng yêu của phim. Yoo Hee Yeon được ví là "ánh sáng ấm áp nhất trong cuộc đời nữ chính", người bạn thân luôn hỗ trợ Kang Ji Won. Cô có tính cách lạc quan tích cực, ham ăn. Diễn xuất đáng yêu của Choi Gyu Ri cũng được khán giả yêu thích.

Vai nam phụ Baek Eun Ho (Lee Gi Kwang đóng) là mối tình đầu của nữ chính Kang Ji Won cũng được nhận xét là diễn xuất duyên dáng. Baek Eun Ho vốn có tình cảm với Kang Ji Won từ thời trung học, nhưng họ hiểu nhầm do bị Jung Soo Min phá đám. Khi gặp lại nhau tại buổi họp lớp, Baek Eun Ho đã đứng ra bảo vệ Ji Won và còn lấy hết can đảm để tỏ tình với cô. Sự chân thành, tình cảm ngây ngô dành cho nữ chính của Baek Eun Ho được khán giả yêu thích, giúp anh trở thành đối thủ nặng ký với nam chính.

Cặp đôi người chồng ích kỷ bội bạc Park Min Hwan và cô bạn thân giả tạo Jung Soo Min cũng hoàn thành tốt vai trò của mình, khiến khán giả căm ghét.

Bộ phim cũng thu hút khán giả khi đề cập đến các chủ đề như bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phụ nữ cùng nhau chống lại sự phân biệt giới tính nơi công sở (girls help girls). Các tình tiết được đề cập nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, với những màn đáp trả hấp dẫn, đem lại cảm giác giải trí sảng khoái cho người xem. Phim gồm 16 tập, phát sóng vào thứ Hai, thứ Ba hàng tuần.