Phim trả thù chồng cũ và bạn thân bùng nổ rating

TPO - Bộ phim "Cô đi mà lấy chồng tôi" có nội dung hấp dẫn, hài hước đã có màn mở đầu thành công, tạo hiệu ứng tốt. Đây là vai diễn trở lại sau 2 năm vướng scandal yêu đại gia lừa đảo của Park Min Young.

Ngày 4/1, Naver đưa tin bộ phim truyền hình Cô đi mà lấy chồng tôi,được chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng Marry My Husband, do Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung và Song Ha Yoon đóng chính đã lên sóng được hai tập, nhận về những đánh giá rất tích cực. Rating của phim mở màn với hơn 5%-6%, đứng đầu tỷ suất người xem của cả đài cap lẫn đài trung ương.

Theo Naver, để vào vai bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, Park Min Young đã giảm tới 10 kg, chỉ còn 37 kg. Với gương mặt hốc hác, làn da tái nhợt, cô được đánh giá là phù hợp hoàn toàn với tạo hình nhân vật trong truyện tranh. Nữ hoàng phim rom-com xứ Hàn cũng cho thấy phong độ diễn xuất ổn định, khả năng tương tác với các bạn diễn tốt, giúp khán giả nhập tâm hơn vào diễn biến của phim mà mong chờ các tình tiết tiếp theo.

Cô đi mà lấy chồng tôi có nội dung kể về Kang Ji Won, một cô gái nhút nhát, có cuộc sống hôn nhân vất vả. Ngay sau khi kết hôn, chồng cô Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) bỏ việc để ở nhà ăn bám với lý do đầu tư cổ phiếu. Ji Won phải đối mặt với người chồng gia trưởng lười biếng, bà mẹ chồng cổ hủ chèn ép cô.

Sau thời gian dài làm việc vất vả để chăm lo cho gia đình, Kang Ji Won chịu áp lực lớn vì không thể sinh con, bị mẹ chồng chì chiết. Cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ có thể sống được một tháng. Khi Ji Won nằm viện, chồng cô tìm cách lấy hết tài sản, tiền tiết kiệm của cô. Hắn còn không trả tiền viện phí để cô sớm chết với mong muốn nhận số tiền bảo hiểm một tỷ won.

Khi Kang Ji Won chạy về nhà chất vấn chồng, cô phát hiện bạn thân ngoại tình với chồng mình. Cô bị hắn xô ngã dẫn tới qua đời. Kang Ji Won được tái sinh, trở về 10 năm trước. Cô phát hiện ra phải có người thay cô đón nhận sự việc thì Ji Won mới thay đổi được tương lai. Do đó, cô lập kế hoạch để chồng và bạn thân kết hôn với nhau.

Theo Naver, tình tiết của phim diễn ra với nhịp độ nhanh, cuốn hút, hợp lý, không có những cảnh khoa trương quá mức. Park Min Young thành công diễn tả một cô gái vốn có tính cách nhút nhát, hay bị bắt nạt, muốn thay đổi cách suy nghĩ và tương lai của mình. Nam chính Yoo Ji Hyeok (Na In Woo đóng) cũng gây tò mò khi nhiều lần xuất hiện kịp thời để giải vây cho nữ chính và dần bày tỏ tình cảm với Ji Won.

Cô đi mà lấy chồng tôi đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Park Min Young sau khi vướng bê bối tình ái. Hồi tháng 9/2022, Dispatch đăng tải hình ảnh Park Min Young hẹn hò Kang Jong Hyun, CEO một sàn giao dịch tiền ảo và từng bị điều tra vì tội lừa đảo. Mối tình này khiến danh tiếng của Park Min Young lao đao. Nữ diễn viên đã nhanh chóng chia tay với bạn trai đại gia để cứu vãn sự nghiệp.

Mới đây, trong buổi họp báo quảng bá phim, Park Min Young thổ lộ khoảng thời gian đó cô cảm thấy đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, phải đi điều trị tâm lý.

Park Min Young sinh năm 1986, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc. Cô được khán giả Việt Nam biết tới qua nhiều tác phẩm như Gia đình là số một, Công chúa Ja-myung, Sungkyunkwan Scandal, Thợ săn thành phố, Healer, Thư ký Kim sao thế?, Hợp đồng tình yêu.

Park Min Young từng công khai hẹn hò Lee Min Ho sau khi hợp tác trong phim Thợ săn thành phố.