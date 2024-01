Chiếc váy gây sốc

TPO - Chiếc váy cưới cut-out táo bạo khiến Julia Fox trở thành tâm điểm chú ý. Truyền thông gọi cô là “một nửa cô dâu” vì thiết kế trang phục lộ hết nội y.

Kể từ sau khi nổi lên nhờ cặp kè với Kanye West đầu năm 2022, Julia Fox nổi lên như một hiện tượng thời trang khi không ngại mặc những trang phục táo bạo và kỳ quặc xuất hiện trên phố và tại các sự kiện lớn.

Ngày 12/1, cô một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý với vẻ ngoài phá cách tại Sotheby's Celebrates Visions of America ở thành phố New York, Mỹ. Theo Page Six, đây là sự kiện giới thiệu bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật và đồ vật của Mỹ từ thế kỷ 17 đến nay, do Thom Browne - nhà thiết kế yêu thích của Julia phụ trách.

Nữ diễn viên Uncut Gems được nhìn thấy bước vào nơi tổ chức sự kiện trong chiếc váy cưới màu trắng, kèm theo mạng che mặt. Tuy nhiên, Page Six gọi cô là “một nửa cô dâu” vì chiếc váy có đường cut-out mạnh tay, để lộ gần hết thân trên ngôi sao 9X. Người nhìn có thể thấy được chiếc G-String (quần lót chỉ có miếng vải nhỏ đủ che bộ phận nhạy cảm) màu đen.

Bộ trang phục “mặc như không” của Julia Fox nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận trên diễn đàn trực tuyến. Đa số nhận xét tình cũ Kanye West mặc đồ phản cảm, lố bịch, cố tình tạo chiêu trò để nổi tiếng trong khi sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt.

Cư dân mạng bình luận: “Hy vọng cô ta được trả công xứng đáng khi mặc những bộ trang phục ngu ngốc”, “Thật là một mớ hỗn độn”, “Cô ta như cầu xin mọi người hãy nhìn mình. Thật tuyệt vọng làm sao”, “Con người điên cuồng”, “Những kẻ biến thái đang chiến thắng”, “Khao khát được chú ý. Cuộc đời thật đáng buồn”, “Tôi đoán đây là cách duy nhất cô ấy giữ được sự liên quan với giới giải trí”…

Trước đó, Julia Fox từng chia sẻ về phong cách thời trang khác biệt của mình với tờ The Cut vào năm 2022.

Cô cho biết thường nhận được những đánh giá rằng trang phục quá gợi cảm, khiêu khích hay kệch cỡm. Tuy nhiên, cô bày tỏ không muốn bó buộc mình vào khuôn mẫu định sẵn nhưng nhạt nhẽo của Hollywood. Cô nhấn mạnh thích bước ra ngoài với những bộ cánh điên rồ và không ai có thể ngăn cản cô thể hiện mình.

Trên tạp chí Interview vào tháng 12/2023, Julia chia sẻ có đam mê với quần áo từ nhỏ. Cô từng có thói quen đến tất cả cửa hàng đẹp trên Fifth Avenue (New York) và trộm những bộ quần áo lộng lẫy, sau đó biến chúng thành của riêng mình bằng cách cắt chúng ra.

"Tôi thường tổ chức các buổi biểu diễn trong phòng khách của mình. Tôi sẽ chiêu mộ em trai tôi và bạn thân của nó, bắt họ biểu diễn cùng tôi. Tôi thực sự rất khắt khe với màn trình diễn của mình", cô kể.

Sau này, khi đã nổi tiếng và được mặc trang phục của những thương hiệu lớn, Julia Fox vẫn giữ sở thích cắt chúng ra để tạo cho mình những bộ cánh riêng thú vị hơn.

