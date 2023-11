Vụ hàng loạt công nhân mắc bệnh bụi phổi: Bệnh nhân thứ 6 tử vong

TPO - Sau nhiều năm gắng gượng điều trị, bệnh nhân Hoàng Văn Sơn (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã không qua khỏi do bệnh bụi phổi quá nặng.

Chiều 28/11, ông Nguyễn Thanh Văn - Phó chủ tịch UBND xã Nghi Hưng (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, ông Hoàng Văn Sơn (47 tuổi, trú xã Nghi Hưng) đã tử vong vào rạng sáng cùng ngày. Sau khi ông Sơn tử vong, phía chính quyền đã xuống gia đình thăm hỏi, động viên chia sẻ mất mát và hỗ trợ gia đình lo thủ tục mai táng.

Được biết, ông Hoàng Văn Sơn là một trong 14 bệnh nhân mắc bệnh bụi phổi, được nhắc đến trong các bài viết trước đó về vụ hàng loạt công nhân mắc bệnh bụi phổi tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An) mà báo Tiền Phong đã phản ánh.

Theo người nhà bệnh nhân chia sẻ, ông Hoàng Văn Sơn bắt đầu làm việc tại Công ty Châu Tiến vào năm 2019. Đến giữa năm 2022, ông Sơn có triệu chứng khó thở, sức khỏe yếu. Khi đi viện khám, ông Sơn mới phát hiện mình đã mắc bệnh bụi phổi.

Sau khi phát hiện bệnh, ông Sơn liên tục phải đến các bệnh viện từ tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến Trung ương để thăm khám và điều trị. Tuy nhiên, bệnh tình của ông Sơn ngày càng chuyển biến nặng mà không thể điều trị khỏi.

"Anh Sơn được phân công làm công đoạn đóng bột vào bao tải để vận chuyển. Chỉ trong vòng 1 năm, anh Sơn phải nhập viện nhiều lần để điều trị bệnh. Anh Sơn được đưa ra Bệnh viện Phổi Trung ương kiểm tra rửa phổi. Tuy nhiên bác sĩ kiểm tra phát hiện phổi có lớp bụi dày, sức khỏe yếu nên phổi anh Sơn không thể rửa được", người nhà bệnh nhân Sơn chia sẻ.

Không rửa phổi được, ông Sơn được gia đình đưa về nhà chăm sóc. Mỗi lần lên cơn khó thở, bệnh chuyển biến nặng, gia đình lại đưa ông Sơn đến Bệnh viện Phổi Nghệ An để thở oxy và chăm sóc sức khỏe.

Thời gian gần đây, ông Sơn sức khỏe yếu hẳn nên phải nằm một chỗ trong nhà thở bình oxy. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều do vợ và các con chăm sóc. Chồng đau yếu, vợ ông Sơn cũng phải xin nghỉ việc làm để ở nhà chăm chồng và con. Đều đặn hàng ngày, người vợ phải đi mua 2 bình oxy nhằm kéo dài sự sống cho ông Sơn.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, có tất cả 6 người trong tổng số 14 công nhân từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến mắc các bệnh bụi phổi, phổi đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 8/11, đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp do Sở Y tế Nghệ An thành lập đã cùng các bác sỹ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện phổi Nghệ An trực tiếp thăm khám cho các công nhân của công ty TNHH Châu Tiến (Khu công nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc). Đây là một trong những quy trình để xác định bệnh nghề nghiệp cho những công nhân này.

“Sau khi khám, toàn bộ hồ sơ của các công nhân đã được gửi ra Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đến nay vẫn chưa có kết quả”, ông Thái Đình Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An nói.

Như đã đưa tin, tháng 2/2023, UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có báo cáo về việc phát hiện 8 công nhân trú trên địa bàn huyện này từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại khu CN Nam Cấm, Nghi Long, Nghi Lộc) bị mắc bệnh bụi phổi: 3 trong số đó đã tử vong, 5 người còn lại đang mắc bệnh rất nặng.

Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc kiểm tra và xác định có tổng cộng 14 người đã và đang làm việc tại Công ty Châu Tiến mắc các bệnh về phổi.

Tháng 9/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt Công ty Châu Tiến hơn 110 triệu đồng.

Trước đó tháng 5/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh Nghệ An thành lập đã tiến hành kiểm tra tại công ty này và phát hiện nhiều sai phạm. Được biết công ty Châu Tiến có 34 lao động, trong đó có 28 người lao động trực tiếp. Công ty này được cấp phép sản xuất bột đá với quy mô 40.000 tấn/năm và sản xuất bột bả tường 30.000 tấn/năm. Công ty sau đó mở rộng đầu tư thêm dòng sản phẩm chế biến bột đá vôi trắng siêu mịn với quy mô 180.000 tấn/năm và chế biến bột đá thạch anh - quartz với quy mô 150.000 tấn/năm...