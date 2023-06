Công an vào cuộc vụ 8 công nhân bị bụi phổi từng làm việc tại công ty bột đá

TPO - Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã làm việc với Bệnh viện Phổi Nghệ An và sao y bệnh án, hồ sơ của 5 người bị bệnh bụi phổi để phục vụ điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 1/6, ông Thái Đình Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, hiện bệnh viện này vẫn đang tiếp tục điều trị, chăm sóc cho 2 bệnh nhân bị bệnh bụi phổi. Cả 2 hiện đang được thở oxy, sức khỏe yếu. Theo ông Thái Đình Lâm, trước đó Công an huyện Nghi Lộc đã đến làm việc với bệnh viện này và sao y hồ sơ, bệnh án của 5 người mắc bệnh bụi phổi từng tới bệnh viện này để điều trị. Khi có yêu cầu, phía bệnh viện đã phối hợp cùng cấp hồ sơ liên quan đầy đủ. Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết thêm, trước đó vào năm 2020, một trường hợp đầu tiên từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến đến bệnh viện này thăm khám vì khó thở, suy hô hấp và được chẩn đoán bị bệnh bụi phổi. Bệnh nhân này được chuyển ra Bệnh viện Phổi trung ương để khám và rửa phổi. Tuy nhiên bệnh tình trở nặng nhanh nên bệnh nhân này đã tử vong vào tháng 9/2022. Lần lượt thời gian sau đó, 7 công nhân từng làm việc tại Công ty Châu Tiến đến Bệnh viện Phổi Nghệ An khám với biểu hiện tương tự. Cả 7 bệnh nhân đều được chẩn đoán bị bệnh bụi phổi. Đến cuối năm 2022, có 3 trong số 8 bệnh nhân bị bụi phổi tử vong. 5 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế và tại nhà với tình trạng bệnh nặng, sức khỏe yếu. Có bệnh nhân đã được rửa phổi, có bệnh nhân chưa rửa phổi, sức khỏe suy giảm, thở oxy. “Cả 8 bệnh nhân đến viện thăm khám khi tình trạng bệnh đã rất nặng nên không thể điều trị. Các bệnh nhân cứ đến bệnh viện khám được chẩn đoán bụi phổi thì chuyển ra Hà Nội rửa phổi. Có người rửa được, có người không. Nhưng tất cả đều nặng. Rồi họ ra viện về nhà rồi lại cứ nhập viện vào. Từ năm 2020 đến nay, 5 bệnh nhân có 30 lần vào nhập viện, trung bình mỗi người 6 lần nhập viện”, ông Thái Đình Lâm nói. Hiện tại, các bệnh nhân đều đang trong tình trạng nặng. Các bác sỹ chỉ cho thở oxy và chăm sóc giảm nhẹ chứ không có khả năng điều trị khỏi bệnh. Bệnh nhân Trần Ngọc Hoa (SN 1978) và anh Hoàng Văn Sơn (SN 1976), cùng trú xã Nghi Hưng (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phổi Nghệ An. 2 bệnh nhân này cho biết họ làm việc trong công ty sản xuất bột đá. Có thể nhiều người từng làm việc tại đây bị mắc bệnh nhưng họ không biết. Như trước đó đã đưa tin, tháng 2/2023, UBND huyện Nghi Lộc có báo cáo số 59 về việc có 8 công nhân trú trên địa bàn huyện này từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại khu CN Nam Cấm, Nghi Long, Nghi Lộc) bị mắc bệnh bụi phổi. 3 trong số đó đã tử vong. 5 người còn lại đang mắc bệnh rất nặng. Sau khi nhận được báo cáo của UBND huyện Nghi Lộc, Ban quản lý KKT Đông Nam đã cử cán bộ phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc đến Công ty để nắm bắt tình hình. Ngày 2/3/2023, Ban quản lý KKT Đông Nam đã tổ chức buổi làm việc với sự tham gia của các sở, ngành gồm: Sở Y tế, Sở LĐ TB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, UBND huyện Nghi Lộc, Tổng giám đốc Cty TNHH Châu Tiến. Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan tham dự đã thống nhất yêu cầu Công ty TNHH Châu Tiến Tổ chức thăm hỏi, động viên 8 gia đình có người lao động bị mắc bệnh khi làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến; Tổ chức quan trắc môi trường lao động tại công ty; Rà soát lại người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, triển khai ngay việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHNN cho người lao động. Tháng 5/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tại Công ty TNHH Châu Tiến sau khi ghi nhận 8 công nhân từng làm việc tại đây bị bệnh bụi phổi. Hiện đoàn kiểm tra liên ngành đang tiến hành các bước để điều tra bệnh nghề nghiệp, kiểm tra về môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động và thực hiện các chính sách Bảo hiểm xã hội cho người lao động tại Công ty TNHH Châu Tiến. Được biết, Công ty TNHH Châu Tiến có diện tích 40.131m2 đóng tại Khu A Khu Công nghiệp Nam Cấm trên địa bàn xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An. Công ty này chuyên sản xuất bột đá, hiện đang có 33 lao động làm việc. Vụ nhóm công nhân mắc bệnh bụi phổi: Thêm 2 người nguy kịch Kiểm tra doanh nghiệp ở Nghệ An có 3 công nhân tử vong vì bụi phổi Nhiều công nhân mắc bệnh bụi phổi và tử vong khi làm việc tại công ty sản xuất bột đá Phú Hưng - Cảnh Huệ