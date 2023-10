Vụ giải cứu học sinh lớp 1 ở Đà Lạt: Khen thưởng 3 tập thể, 9 cá nhân

TPO - 3 tập thể và 9 cá nhân vừa được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khen thưởng vì nhanh chóng giải cứu thành công bé trai 6 tuổi bị người tình của mẹ bắt giữ trái pháp luật.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khen thưởng đột xuất 3 tập thể và 9 cá nhân trong vụ giải cứu thành công bé trai 6 tuổi bị bắt giữ trái pháp luật ở TP Đà Lạt. Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã thưởng nóng cho Công an TP Đà Lạt 10 triệu đồng.

Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thay mặt Giám đốc trao giấy khen cho 3 tập thể thuộc Công an TP Đà Lạt, bao gồm: Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường 10.

Các đơn vị này đã nhận định chính xác tình hình, nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cũng trong vụ án này, lãnh đạo Công an tỉnh quyết định khen thưởng thiếu tá Bùi Văn Hiệp, Phó đội trưởng, thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và 8 cán bộ Công an TP Đà Lạt.

Các cán bộ ở Đà Lạt được khen thưởng gồm thượng tá Hồ Hải Dương, Phó trưởng Công an TP Đà Lạt; trung tá Phan Nhật Vũ và trung úy Trương Hoài Tuấn (đội Cảnh sát hình sự); thiếu tá Từ Đức Tú và trung úy Đoàn Văn Dương (đội Điều tra tổng hợp); trung tá Lê Văn Xinh và đại úy Trần Thanh Tùng (Công an phường 10); thiếu tá Nguyễn Văn Nhã (đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự).

Như báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 19/10, Đoàn Văn Đen (30 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đã đánh đập, lấy xe máy của người tình cũ là chị N.T.V (41 tuổi, quê Quảng Trị; tạm trú trên đường Sương Nguyệt Ánh (Đà Lạt).

Cùng ngày, Đen lái chiếc xe máy này đến trường Tiểu học Hùng Vương (TP Đà Lạt) đón con trai của chị V. là bé N.T.P.A (6 tuổi, học sinh lớp 1) chở đi mất dạng.

Nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt đã huy động nhiều lực lượng phối hợp với Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng truy bắt Đoàn Văn Đen.

Chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ, công an đã bắt được đối tượng trên và giải cứu thành công cháu bé tại một con hẻm trên đường Khe Sanh, phường 10, TP Đà Lạt.

Hiện Công an TP Đà Lạt đang củng cố hồ sơ khởi tố Đoàn Văn Đen để điều tra về các hành vi: Bắt giữ người trái pháp luật, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.