VPBank tiếp tục đồng hành đưa The Vienna Concert 2025 trở lại Việt Nam

Hòa nhạc Vienna - The Vienna Concert 2025 sẽ diễn ra trong ba đêm từ 27-29/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, mang đến công chúng Việt Nam không gian nghệ thuật âm nhạc cổ điển với sự trở lại của dàn nhạc thính phòng Vienna. VPBank tiếp tục đồng hành với vai trò nhà tài trợ 2 đêm diễn, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa đỉnh cao.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VPBank đồng hành cùng Nhà hát Hồ Gươm trong việc đưa The Vienna Chamber Orchestra trở lại Việt Nam, mở ra không gian nghệ thuật hàn lâm sang trọng và đầy cảm xúc. Theo đại diện VPBank, sự trở lại của The Vienna Concert là minh chứng cho những nỗ lực lâu dài của ngân hàng trong việc đưa các giá trị văn hóa - nghệ thuật kinh điển đến gần hơn với công chúng, đồng thời khẳng định cam kết lan tỏa sự thịnh vượng tinh thần thông qua những chương trình có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng.

Hành trình trở về Vienna thế kỷ XIX và đặc quyền dành cho giới tinh hoa

Tựa như cánh cửa mở ra thế giới âm nhạc cổ điển châu Âu, “Chamber Night” ngày 28/11 do The Vienna Chamber Orchestra trình diễn sẽ đưa khán giả bước vào hành trình khám phá tinh thần Vienna rực rỡ, tái hiện bầu không khí lộng lẫy của những vũ hội thế kỷ XIX với các tác phẩm valse và polka kinh điển của Johann Strauss II, Eduard Strauss và Josef Strauss. Mỗi giai điệu đưa người nghe đến gần hơn vẻ đẹp trầm lắng mà quyến rũ của Vienna, trước khi khép lại bằng kiệt tác Symphony No. 40 in G Minor, K. 550 - bản giao hưởng được xem là một trong những tuyệt phẩm của Mozart.

Dàn nhạc Thính phòng Vienna là một trong những dàn nhạc thính phòng hàng đầu thế giới

Tiếp nối tinh thần đó, đêm diễn ngày 29/11 “Spirit of Vienna” là món quà tri ân đặc biệt, một không gian thưởng lãm tinh tế mà VPBank dành riêng cho nhóm khách hàng Private và Diamond Elite. Có thể nói, “Spirit of Vienna” là nơi khách hàng tìm kiếm sự nâng niu về cảm xúc, sự sâu sắc trong giá trị tinh thần, và những khoảnh khắc thưởng thức nghệ thuật theo cách của riêng mình. Trong không gian sang trọng của Nhà hát Hồ Gươm, âm hưởng Vienna được tái hiện qua phong cách trình diễn chuẩn mực của các nghệ sĩ quốc tế, mang đến một “chuyến du ngoạn” tinh thần đặc sắc.

45 nghệ sĩ đến từ The Vienna Chamber Orchestra và Vienna Philharmonic sẽ tạo nên một đêm hòa thanh giàu chiều sâu, vừa sang trọng vừa lắng đọng. Trong đó, La Philharmonica - nhóm hòa tấu gồm sáu nghệ sĩ nữ xuất sắc của Vienna Philharmonic mang đến sự kết hợp tinh tế giữa các nhạc cụ thuộc bộ dây và bộ gỗ.

Không sa vào phô diễn, không ồn ã, chương trình chú trọng đưa khán giả đến với bản sắc cổ điển Vienna đầy cảm hứng với những bản concerto nổi tiếng của Mozart như Concerto for Violin No. 4 in D Major, K. 218 và Concerto for Clarinet in A Major, K. 622, Sinfonia concertante in B-flat Major, Hob. I:105 của Joseph Haydn, và Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 của Ludwig van Beethoven.

Đây cũng là những điều VPBank mong muốn mang đến cho nhóm khách hàng cao cấp của mình - một trải nghiệm nghệ thuật phù hợp với lối sống tận hưởng những giá trị tinh thần tinh tuyển và đẳng cấp.

VPBank - hành trình tiên phong trong việc đưa nghệ thuật đỉnh cao đến Việt Nam

Là một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam, VPBank đã trở thành cái tên quen thuộc trong các hoạt động văn hóa - nghệ thuật có tầm ảnh hưởng lớn. Hơn một thập kỷ qua, ngân hàng luôn thể hiện tinh thần tiên phong trong việc đưa các huyền thoại âm nhạc thế giới về Việt Nam, mở ra nhiều cột mốc đáng nhớ đối với công chúng yêu nghệ thuật.

Khởi đầu là đêm biểu diễn Richard Clayderman in Concert by VPBank vào tháng 8/2014 - sự kiện được truyền thông và khán giả đánh giá là điểm nhấn văn hóa nổi bật của năm. Từ thành công đó, Việt Nam tiếp tục đón những nghệ sĩ quốc tế danh tiếng như Kenny G (2015), Modern Talking ft Thomas Anders & Band (2016), Westlife (2023), và gần đây nhất là G-DRAGON với hai sự kiện lớn liên tiếp VPBank K-star Spark In Vietnam (6/2025) và G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in Hanoi, presented by VPBank (11/2025).

Không chỉ dừng ở âm nhạc, VPBank còn góp phần tạo nên những dấu ấn trong nhiều lĩnh vực văn hóa - thể thao - nghệ thuật khác như gần 20 giải chạy quy mô lớn thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, các triển lãm nghệ thuật tầm cỡ như The Quintessence of Bloom, Hokusai by VPBank. The Vienna Concert là một trong những mảnh ghép tiêu biểu, thể hiện cam kết bền bỉ của ngân hàng trong việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần phong phú cho cộng đồng.

Nếu như việc đồng hành cùng đại nhạc hội có sự góp mặt của G-DRAGON giúp VPBank gia tăng độ phủ truyền thông, củng cố định vị thương hiệu và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, hướng đến tập khách hàng trẻ, thì The Vienna Concert 2025 mang đến trải nghiệm đặc biệt đối với những khách hàng phân khúc Private và Diamond Elite tinh tế và đẳng cấp. Điều này cho thấy chiến lược phục vụ khách hàng đa phân khúc thông qua các chương trình nghệ thuật, văn hóa giải trí đỉnh cao vẫn luôn là hoạt động nhất quán và tâm huyết của VPBank nhằm mang đến trải nghiệm mới để khách hàng của mình được sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.