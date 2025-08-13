Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

VnShop: Chọn “cuộc đua” chất lượng thay vì chạy đua giảm giá

P.V

Giữa cuộc đua khuyến mãi khốc liệt, VnShop chọn lối đi khác

Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam tăng trưởng nhanh, các sàn liên tục tung ra hàng loạt chương trình giảm giá sốc, khuyến mãi chớp nhoáng và livestream bán hàng để giữ chân người dùng. Tuy nhiên, mặt trái của “cuộc đua giá” này là nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi vào giỏ hàng người tiêu dùng.

image001-9815.jpg

Không đi theo lối mòn, VnShop – nền tảng mua sắm tích hợp trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY – lựa chọn chiến lược tập trung vào chất lượng, sự minh bạch và trải nghiệm an tâm cho khách hàng. Đây là hướng đi phù hợp với sự dịch chuyển hành vi mua sắm: người tiêu dùng ngày càng ưu tiên nguồn gốc, uy tín và độ an toàn sản phẩm thay vì chỉ quan tâm giá rẻ.

Ba lớp kiểm soát chất lượng và cam kết mạnh mẽ

VnShop áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng ba tầng, từ sàng lọc đối tác, đối chiếu thông tin sản phẩm, đến kiểm tra định kỳ và ngẫu nhiên. Chỉ những thương hiệu, nhà phân phối đủ giấy tờ pháp lý và chứng nhận mới được đưa sản phẩm lên sàn.

Đặc biệt, VnShop cam kết hoàn tiền 150% nếu phát hiện hàng không chính hãng, khẳng định trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người mua. Đây là một trong những chính sách bảo vệ người tiêu dùng mạnh nhất trên thị trường TMĐT Việt Nam.

image003-8746.jpg

Lợi thế từ hệ sinh thái ngân hàng

Khác với các sàn TMĐT độc lập, VnShop tích hợp ngay trên hơn 20 ứng dụng ngân hàng lớn như VCB Digibank, BIDV SmartBanking, VietinBank iPay Mobile… Điều này giúp loại bỏ bước chuyển đổi ứng dụng, người dùng có thể mua sắm và thanh toán trực tiếp trong môi trường ngân hàng an toàn, tin cậy.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tối ưu lợi nhuận

Nhà bán hàng trên VnShop tiếp cận trực tiếp hơn 60 triệu người dùng ngân hàng mà không cần đầu tư chi phí quảng cáo khổng lồ. Mức phí chiết khấu cố định từ 5% và không phát sinh thêm các loại phí khác giúp tối ưu lợi nhuận cho đối tác.

Hướng đến cuộc chơi bền vững

Tỷ lệ hoàn trả đơn hàng dưới 1% – thuộc nhóm thấp nhất ngành – cho thấy chiến lược của VnShop đang đi đúng hướng. Trong bối cảnh TMĐT chuyển từ cạnh tranh giá sang cạnh tranh niềm tin, VnShop đặt mục tiêu trở thành điểm đến mua sắm uy tín, nơi “chất lượng thắng giá rẻ”.

P.V
#VnShop

Cùng chuyên mục