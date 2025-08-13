Vinfast hợp tác với Plugsurfing mở rộng trải nghiệm sạc xe điện liền mạch tại châu Âu

VinFast công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Plugsurfing - một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ sạc xe điện hàng đầu tại châu Âu. Hợp tác này cho phép khách hàng VinFast tiếp cận mạng lưới hơn 1 triệu điểm sạc công cộng tại 24 quốc gia thông qua ứng dụng VinFast, mở ra trải nghiệm di chuyển liền mạch và thuận tiện khắp châu Âu.

Với hơn 10 năm hoạt động, Plugsurfing đã xây dựng mạng lưới đối tác rộng khắp, mang lại cho hơn 2 triệu khách hàng khả năng tiếp cận mạng lưới trạm sạc xe điện lớn nhất châu Âu. Riêng tại ba thị trường trọng điểm của VinFast gồm Đức, Pháp và Hà Lan, hệ thống này đã có hơn 550.000 điểm sạc.

Theo thỏa thuận, chủ sở hữu xe VinFast VF 6 và VF 8 sẽ được cấp miễn phí thẻ sạc mới thay thế thẻ hiện tại. Lịch sử sạc và số dư trong tài khoản được giữ nguyên, đảm bảo trải nghiệm xuyên suốt và duy trì mọi quyền lợi đã tích lũy.

Hợp tác với Plugsurfing giúp giải quyết một trong những rào cản lớn nhất của thị trường xe điện tại châu Âu - tình trạng phân mảnh hệ thống sạc do sự tồn tại của nhiều nhà cung cấp và nền tảng riêng lẻ. Thỏa thuận còn thể hiện cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng của VinFast trên hành trình chuyển đổi sang phương tiện xanh, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng tại châu Âu.

Bà Lê Ngọc Chi, Tổng Giám đốc VinFast Châu Âu, chia sẻ: "Triết lý ‘Đặt khách hàng làm trọng tâm’ luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của VinFast, và thỏa thuận lần này là bước tiếp theo trong hành trình hiện thực hóa cam kết đó. Việc hợp tác với Plugsurfing không chỉ giúp mở rộng mạng lưới sạc hiệu quả mà còn nâng cao sự tiện lợi và trải nghiệm liền mạch cho người dùng, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi sang xe điện tại châu Âu”.

Bà Sofia Diakhate, Giám đốc Điều hành Plugsurfing, cho biết: "Plugsurfing rất vui mừng được đồng hành cùng VinFast để kiến tạo tương lai xe điện đầy lạc quan của châu Âu. Chúng tôi không ngừng phát triển mạng lưới sạc nhằm mang đến dịch vụ ổn định, dễ tiếp cận hơn cho người dùng, đồng thời hỗ trợ VinFast vững bước trong hành trình mở rộng tại châu Âu”.

Tại châu Âu, VinFast hiện phân phối hai dòng xe điện thông minh là VF 6 (phân khúc B) và VF 8 (phân khúc D). VinFast cũng đang tích cực mở rộng mạng lưới đại lý, nhà phân phối và hệ thống hậu mãi tại Pháp, Đức và Hà Lan. Hãng hợp tác cùng các đối tác uy tín như ATU (Đức), Norauto (Pháp), LKQ (Hà Lan) và Fixico nhằm cung cấp dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng đạt chuẩn trên toàn khu vực, khẳng định cam kết phát triển bền vững và lâu dài tại thị trường châu Âu.

Bên cạnh thị trường châu Âu, VinFast cũng đang mở rộng sự hiện diện tại các thị trường quốc tế khác như Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Trung Đông và Bắc Mỹ - khẳng định chiến lược toàn cầu của hãng trong việc thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh trên quy mô toàn cầu./.