VinaPhone dẫn đầu về tốc độ mạng 5G tại Việt Nam

Theo báo cáo mới nhất từ Ookla - đơn vị cung cấp dịch vụ đo tốc độ internet Speedtest, VinaPhone (thuộc tập đoàn VNPT) là nhà mạng sở hữu tốc độ mạng 5G nhanh nhất tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025.

Ookla cho biết, đã thực hiện báo cáo "Speedtest Connectivity Report" dựa trên dữ liệu Speedtest Intelligence, đánh giá tốc độ các nhà mạng di động tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 và dựa trên phân tích hàng triệu bài kiểm tra do người dùng khởi tạo trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2025.

Điểm số ba nhà mạng lớn MobiFone, VinaPhone và Viettel về tốc độ mạng 5G

Báo cáo đã cho thấy bức tranh mới nhất về tốc độ mạng 5G tại Việt Nam và mức độ cạnh tranh giữa các nhà mạng trong giai đoạn đầu của cuộc đua thương mại hóa 5G trên diện rộng

Theo đó, VinaPhone là nhà mạng cung cấp dịch vụ 5G nhanh nhất Việt Nam với số điểm 78,11, cao hơn so với các nhà mạng khác.

Cụ thể, VinaPhone 5G dẫn đầu về tốc độ tải xuống trung bình, đạt 594,16Mbps. Về tốc độ tải xuống của mạng 5G, Ookala ghi nhận VinaPhone đạt tốc độ trung bình 55,37Mbps và độ trễ trên mạng 5G là 30ms.

VinaPhone cũng là doanh nghiệp có mức độ ổn định mạng 5G cao nhất trong số 3 nhà mạng với tỷ lệ 95,9%. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa các nhà cung cấp không đáng kể, do vậy báo cáo không có xếp hạng cụ thể đối với tiêu chí này.

Bảng xếp hạng 10 thành phố (theo địa danh cũ) có tốc độ mạng di động nhanh nhất tại Việt Nam.

Báo cáo Speedtest Connectivity Report cũng ghi nhận chi tiết tốc độ mạng di động tại từng tỉnh/thành tại Việt Nam. Trong đó, TP. Huế có tốc độ tải xuống trung bình nhanh nhất, đạt 613,79Mbps, theo sau là TP. Đà Lạt cũ (536,58Mbps), TP. Buôn Ma Thuột cũ (532,09Mbps),...

Dù là một trong những thành phố lớn nhất, có quy mô đầu tư nhiều nhất nhưng TP.HCM có tốc độ tải xuống trung bình chậm nhất trong danh sách top 10 với chỉ 117,89Mbps. Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạt 119,52Mbps, xếp vị trí thứ 9, và xếp sau TP. Hải Phòng là 125,99Mbps (vị trí thứ 8).

Ngoài tốc độ mạng 5G, theo dữ liệu Speedtest Intelligence, cũng trong giai đoạn tháng 1 - 6/2025, VinaPhone được người dùng đánh giá cao hơn về mức độ hài lòng - đạt 4,08/5 sao, vượt qua các nhà mạng khác.

Báo cáo cũng ghi nhận sự cạnh tranh ở các hạng mục khác. Viettel được đánh giá là "Mạng di động tốt nhất" (Best Mobile Network) dựa trên một chỉ số kết nối tổng hợp bao gồm cả tốc độ, hiệu suất duyệt web và trải nghiệm video. Trong khi đó, MobiFone là nhà mạng cho trải nghiệm video và chơi game trên mạng di động tốt nhất.