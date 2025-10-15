Vinamilk - 50 năm tiên phong khẳng định tầm vóc Việt trên bản đồ sữa thế giới

TP - "Trong hành trình kiến thiết quốc gia, Vinamilk không ngừng đổi mới sáng tạo, khẳng định khát vọng của một doanh nghiệp tư nhân vươn tầm quốc tế. Ông Nguyễn Quang Trí – Giám đốc Điều hành Marketing, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), chia sẻ để hiểu hơn về những đột phá sáng tạo trong suốt 5 thập kỷ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam Vinamilk vươn mình phát triển".

Thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu

Nhìn lại chặng đường 50 năm, ông đánh giá sứ mệnh phát triển của Vinamilk được thể hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Quang Trí: Hành trình của Vinamilk gắn liền với lịch sử hiện đại của đất nước. Ra đời năm 1976, gần như từ con số không, Vinamilk đã trở thành thương hiệu sữa quốc dân, hiện diện trong hầu hết gia đình Việt. Chúng tôi xác định sứ mệnh xuyên suốt là “Chăm sóc con người bằng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, đạt chuẩn quốc tế”.

Đưa sản phẩm đến 65 thị trường xuất khẩu lũy kế cho đến nay, Vinamilk đã khẳng định thương hiệu sữa Việt trên bản đồ ngành sữa thế giới

Trải qua gần nửa thế kỷ, Vinamilk không chỉ giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam mà còn vươn ra thế giới. Hiện tại, sản phẩm sữa mang thương hiệu Việt Nam đã có mặt tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần đưa thương hiệu Việt ghi dấu trên bản đồ toàn cầu. Vinamilk vừa được Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu uy tín thế giới - xếp hạng là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, với mức xếp hạng cao nhất AAA+. Đây là thành quả của chiến lược bền bỉ, khẳng định vị thế thương hiệu Việt trong ngành thực phẩm toàn cầu.

Khát vọng của Vinamilk là không ngừng đổi mới sáng tạo, khẳng định vai trò trong hành trình kiến thiết quốc gia và vươn tầm quốc tế.

Vậy theo ông, đâu là những yếu tố giúp Vinamilk được công nhận ở tầm vóc quốc tế?

Ông Nguyễn Quang Trí: Có ba yếu tố then chốt giúp Vinamilk được công nhận ở tầm vóc quốc tế. Thứ nhất, chúng tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Trong ba năm liên tiếp 2023 – 2025, Vinamilk đã vượt qua hơn 400 bài kiểm tra nghiêm ngặt để được tổ chức Clean Label Project (Mỹ) cấp chứng nhận Clean Label cho sữa tươi – lần đầu tiên trên thế giới một sản phẩm sữa tươi đạt được danh hiệu này. Đồng thời, dòng sữa bột trẻ em của Vinamilk cũng là sản phẩm đầu tiên tại châu Á nhận Purity Award, giải thưởng thế giới khắt khe nhất tới thời điểm hiện tại về an toàn và minh bạch cho điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm, bao gồm các thông số về độ tinh khiết của nguyên vật liệu dùng để sản xuất các sản phẩm dành cho trẻ em.

Vinamilk ứng dụng công nghệ tiên tiến cho ra đời các sản phẩm mới, mang đến chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng. Ảnh: Vi Nam

Đây là minh chứng cho cam kết Vinamilk luôn mang đến những gì tốt nhất cho người tiêu dùng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ hai, Vinamilk liên tục đổi mới, sáng tạo. Riêng năm 2024, chúng tôi giới thiệu 125 sản phẩm mới – trung bình hai ngày lại có một sản phẩm ra đời. Các sản phẩm này ứng dụng công nghệ tiên tiến lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, như công nghệ hút chân không cho sữa tươi Green Farm giúp loại bỏ gần 50% gốc oxy tự do, giữ hương vị tự nhiên; hay việc bổ sung 6 loại HMO vào sữa bột trẻ em – thành phần chiếm đến 58% tổng lượng HMO trong sữa mẹ, giúp tăng cường đề kháng và tiêu hóa cho trẻ nhỏ.

Thứ ba, Vinamilk kiên định phát triển bền vững. Chúng tôi đang triển khai lộ trình Net Zero 2050, tiến đến phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Hiện tại, đã có hai nhà máy và một trang trại của Vinamilk đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014. Vinamilk cũng tiên phong áp dụng nông nghiệp tái tạo, bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường – đây là yếu tố ngày càng quan trọng với người tiêu dùng toàn cầu.

Dinh dưỡng Việt Nam – chất lượng quốc tế

Ông có thể chia sẻ thêm về những công nghệ mới đã tạo nên dấu ấn riêng của Vinamilk?

Ông Nguyễn Quang Trí: Các sản phẩm Vinamilk không chỉ được thay đổi bao bì, hương vị, điều chỉnh công thức bổ sung thành phần mới mà còn mang hàm lượng “đổi mới - sáng tạo” rất cao như: lần đầu tiên ứng dụng công nghệ siêu vi lọc từ Thụy Điển cho sữa tươi Green Farm cao đạm không lactose, cho phép điều chỉnh chính xác tỷ lệ các thành phần chính của sữa.

Một bước đột phá quan trọng khác của Vinamilk là doanh nghiệp sữa đầu tiên Việt Nam bổ sung thành công 6HMO vào sản phẩm sữa công thức Optimum Gold & Optimum Colos. Hay như với sản phẩm sữa tươi tiệt trùng Green Farm, ngoài công nghệ kép hút chân không “khóa tươi”, chúng tôi còn áp dụng mô hình trang trại sinh thái Green Farm, với chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng bò bằng thực đơn 20 loại cỏ, hoa. Đây chính là nền tảng tạo nên dòng sữa tươi cao cấp đạt nhiều giải thưởng quốc tế như Giải Vàng Monde Selection, Superior Taste Award và chứng nhận Clean Label Project.

Những ví dụ trên là bước tiến quan trọng của Vinamilk trong việc đưa các thành tựu khoa học dinh dưỡng toàn cầu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Thương hiệu Vinamilk đã và đang tạo dựng hình ảnh như thế nào trên thị trường quốc tế?

Ông Nguyễn Quang Trí: Chúng tôi tập trung vào chiến lược tiếp thị toàn cầu hóa, nhưng vẫn giữ bản sắc thương hiệu Việt. Hoạt động xuất khẩu những năm gần đây được Vinamilk đầu tư xúc tiến mạnh mẽ, không chỉ đóng góp tích cực cho doanh thu công ty mà còn xây dựng, quảng bá thương hiệu sữa quốc gia ra thế giới. Vinamilk hiện diện tại nhiều hội chợ, triển lãm lớn trên thế giới, mang theo thông điệp “Dinh dưỡng Việt Nam - chất lượng quốc tế”.

Lũy kế từ khi bắt đầu xuất khẩu năm 1997 đến nay, các sản phẩm của Vinamilk đã xuất khẩu đến 65 thị trường quốc tế, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế vượt 3,4 tỷ USD. Để có mặt tại nhiều thị trường khó tính, sản phẩm của Vinamilk phải vượt qua việc kiểm định nghiêm ngặt của những tổ chức kiểm định quốc tế. Những đánh giá tích cực từ các tổ chức uy tín đã giúp thương hiệu vững vàng hơn.

Theo Brand Finance, Vinamilk không chỉ là thương hiệu quốc dân mà còn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu. Ngành sữa Việt Nam nhờ đó được xếp hạng thứ 5 thế giới về giá trị thương hiệu.

Với những bước tiến đó, ông kỳ vọng gì vào tương lai của Vinamilk và ngành sữa Việt Nam?

Ông Nguyễn Quang Trí: Tôi tin rằng, Vinamilk sẽ tiếp tục là biểu tượng của tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn cao của Việt Nam. Hành trình gần 50 năm đã chứng minh khả năng của doanh nghiệp Việt khi kiên trì theo đuổi giá trị cốt lõi. Trong tương lai, chúng tôi sẽ mở rộng hiện diện tại nhiều thị trường mới, đưa sản phẩm sữa Việt chinh phục thêm nhiều người tiêu dùng toàn cầu.

Đồng thời, Vinamilk cũng mong muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp – thực phẩm Việt Nam, hướng đến mục tiêu chung là đưa thương hiệu Việt vươn xa, khẳng định tầm vóc Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.

Cảm ơn ông.