Viettel High Tech và hành trình đưa công nghệ Open RAN ra thế giới

5G Open RAN do Viettel High Tech phát triển đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Từ việc được chuyên trang viễn thông toàn cầu Light Reading đánh giá cao đến hợp tác triển khai mạng 5G Private tại Nigeria, Viettel đang cho thấy hướng đi chủ động và bài bản khi kinh doanh công nghệ cao tại thị trường toàn cầu.

Viettel đã kết hợp nội lực và công nghệ Mỹ

Mới đây, báo Light Reading – trang công nghệ viễn thông hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ,đã có bài viết nổi bật với tiêu đề "Vietnam has become a big deal for Qualcomm in 5G RAN", trong đó nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là Viettel trong hệ sinh thái 5G toàn cầu.

Light Reading là một trong những chuyên trang viễn thông có ảnh hưởng hàng đầu, nơi cập nhật những xu hướng, công nghệ và chiến lược trọng yếu trong ngành công nghiệp mạng toàn cầu. Sự xuất hiện nổi bật của Viettel tại đây là minh chứng cho tầm vóc và uy tín ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt trên bản đồ viễn thông thế giới.

Light Reading nhận xét, Viettel hiện đang là một trong những đối tác chiến lược nhất của Qualcomm trên hành trình thương mại hóa mạng truy cập vô tuyến 5G (RAN) dựa trên kiến trúc mở (Open RAN). Viettel High Tech, với năng lực phát triển phần mềm lõi cho 5G, đã trở thành mắt xích chủ chốt trong việc tạo ra một mạng 5G “Make in Vietnam” – nơi phần mềm do Viettel phát triển kết hợp với phần cứng tăng tốc độ trễ thấp từ Qualcomm.

Một điểm đáng chú ý khác là Việt Nam, với tiềm lực nhân lực trẻ và cơ chế mở rộng cho nghiên cứu – phát triển, đang ngày càng thu hút nhiều “ông lớn” về công nghệ. Trong bối cảnh đó, Viettel đang có lợi thế khi sở hữu quy mô và nguồn nhân lực mạnh mẽ, cùng mạng lưới cơ sở hạ tầng rộng khắp.

Light Reading đã dẫn lời của Gerardo Giaretta, Tổng Giám đốc bộ phận hạ tầng 5G của Qualcomm rằng: “Họ có đội ngũ phát triển nội bộ và nhóm kỹ sư đầy tài năng, khát khao thành công”.

Với chiến lược tập trung vào phát triển công nghệ nội địa kết hợp sử dụng các giải pháp từ đối tác công nghệ lớn như Qualcomm, Viettel đang được đánh giá là một trong những nhà mạng có cách tiếp cận độc đáo và táo bạo trong quá trình triển khai 5G. Light Reading nhận định rằng triển khai 5G của Viettel nổi bật vì đây là một ví dụ hiếm hoi của một nhà mạng tự phát triển công nghệ mạng của mình, với phần lớn phần mềm vận hành mạng đến trực tiếp từ Viettel High Tech, đơn vị R&D chủ lực của Viettel. Đây là một bước đi vượt trội so với xu hướng triển khai phổ biến của phần lớn các nhà mạng khác.

5G của Viettel có cơ hội mở rộng ra quốc tế

Cũng đề cập đến việc triển khai thực tế công nghệ 5G của Viettel, truyền thông Nigeria đánh giá, sự hợp tác giữa Viettel High Tech và Casade Defence Systems – một doanh nghiệp hàng đầu của nước này, trong việc triển khai mạng riêng 5G đầu tiên tại quốc gia này sẽ mở ra một thời kỳ kết nối Internet tốc độ cao chưa từng có, hiện đại và ổn định cho người dân Nigeria.

Tờ Business Africa Digest đã dẫn lời Chủ tịch Casade Defence Systems, Giáo sư John Ifediora cho biết, giải pháp 5G Private của Viettel hiện đã có mặt tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng, công nghệ tiên tiến này đang sẵn sàng vươn ra toàn cầu, với trọng tâm là châu Phi, đặc biệt là những khu vực xa xôi, vùng duyên hải hay những cộng đồng chưa có dịch vụ Internet tại Nigeria. Châu Phi hoàn toàn có thể tận dụng công nghệ này để thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực công nghiệp hóa.

Bài viết trên Light Reading cũng nhấn mạnh rằng, thành công của Viettel tại Việt Nam có thể trở thành bệ phóng quốc tế cho chính Viettel và cả Qualcomm. Viettel hiện đang hoạt động tại nhiều quốc gia như Campuchia, Myanmar, Lào, Mozambique và Peru – nơi mà mạng 5G chưa được triển khai rộng rãi. Đây được xem là cơ hội để Viettel nhân rộng mô hình 5G tự phát triển ra nhiều thị trường mới.

Chia sẻ hành trình làm chủ công nghệ Open RAN và 5G của Viettel tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc gia số (GSMA Digital Nation Summit) của GSMA mới đây tại Việt Nam, ông Trần Văn Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Vô tuyến băng rộng cho biết, ban đầu Viettel chỉ phát triển hạ tầng 4G, nhưng với định hướng rõ ràng, đội ngũ đã nhanh chóng tiến sang nghiên cứu và phát triển 5G từ năm 2018. Dù không phải nhà khai thác sớm, Viettel High Tech lại là một trong những đơn vị tiên phong trong R&D công nghệ lõi. Open RAN không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là nền tảng hợp tác giữa nhà mạng, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và chính phủ. Nhờ sự hỗ trợ từ Qualcomm và nhiều đối tác công nghệ, Viettel High Tech đã tiếp cận sớm với chipset hiện đại và là một trong những nhà sản xuất Open RAN hàng đầu toàn cầu.

Trước đó, tại Lễ công bố thương mại hóa trạm 5G O-RAN của Viettel diễn ra hồi cuối năm 2024, Tổng Giám đốc Viettel High Tech, ông Nguyễn Vũ Hà cũng nhấn mạnh rằng VHT đã hoàn thiện danh mục các giải pháp 5G trọn bộ từ mạng lõi đến các khối vô tuyến (RAN). Theo mục tiêu của Tập đoàn, Viettel High Tech sẽ từng bước thâm nhập thị trường toàn cầu. Thị trường Việt Nam sẽ là nền tảng để sản phẩm 5G “Made by Viettel” tiến xa hơn ra thế giới. “Theo kế hoạch, 2000 trạm 5G Open RAN được triển khai trong năm 2025 tại Việt Nam. Song song với thị trường trong nước, VHT sẽ tích cực xúc tiến sản phẩm 5G vươn ra quốc tế, bao gồm Ấn Độ và các thị trường tiềm năng như Trung Đông trong tương lai”.

Theo ông Nguyễn Vũ Hà, nhiều doanh nghiệp viễn thông sản xuất mạng vô tuyến theo xu hướng Open RAN nhưng số lượng làm chủ toàn bộ từ phần xử lý băng gốc đến xử lý vô tuyến, tương thích với Open RAN như Viettel High Tech không nhiều. Nhờ đó, Viettel High Tech hoàn toàn có khả năng tuỳ biến sản phẩm và cung cấp theo nhu cầu của khách hàng.