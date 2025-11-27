Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Vietravel và Vietravel Airlines 'đường ai nấy đi'

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần (CTCP) Du lịch Vietravel vừa thông qua nghị quyết thoái toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines), khép lại chặng đường đầu tư nhiều biến động vào lĩnh vực hàng không.

Theo kế hoạch, Vietravel dự kiến hoàn tất việc rút khỏi Vietravel Airlines trước ngày 31/12 năm nay. Khối tài sản thoái vốn bao gồm hơn 18,4 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng hơn 14% vốn điều lệ của hãng bay. Giá trị giao dịch được xác định dưới 10% tổng tài sản của Vietravel, căn cứ báo cáo tài chính quý III/2024 đã được kiểm toán nội bộ.

Vietravel Airlines được Chính phủ phê duyệt thành lập vào tháng 4/2020 với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành hãng hàng không du lịch của Việt Nam và ban đầu do Vietravel nắm 100% vốn.

Hãng thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 1/2021, nhưng ngay sau đó phải đối mặt với cú sốc do đại dịch COVID-19 gây ra. Thị trường đóng băng khiến hoạt động gần như tê liệt, đẩy hãng vào giai đoạn đặc biệt khó khăn mà cựu Tổng Giám đốc Vietravel Airlines Vũ Đức Biên từng mô tả là “như con chim sau dịch COVID-19 chẳng còn một cọng lông”.

may-bay-vietravel-airlines.png
Vietravel dự kiến hoàn tất việc rút khỏi Vietravel Airlines trước ngày 31/12 năm nay. Ảnh: VTR.

Bài toán tài chính nhanh chóng trở thành gánh nặng lớn. Năm 2022, Vietravel Airlines lỗ 559 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hao hụt hơn 300 tỷ đồng. Cộng với khoản lỗ 860 tỷ đồng năm 2021, tổng lỗ lũy kế của hãng đạt 1.000 tỷ đồng chỉ sau hai năm vận hành. Trong bối cảnh dòng tiền ngày càng thắt chặt, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines khi đó là ông Nguyễn Quốc Kỳ từng đề xuất nâng tổng vốn đầu tư lên 8.250 tỷ đồng, trong đó 2.000 tỷ đồng là vốn góp của nhà đầu tư. Tuy nhiên, kế hoạch này không thể triển khai vì vướng các quy định pháp luật.

Đến năm 2023, khoản lỗ tiếp tục mở rộng lên gần 1.500 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu của hãng bị “thổi bay” và âm hơn 103 tỷ đồng. Cùng lúc, Vietravel Airlines phải đối mặt với khoản nợ 1.186 tỷ đồng cần thanh toán cho đối tác, khách hàng và tổ chức tín dụng.

Dù vậy, năm 2024 đánh dấu bước chuyển tích cực hiếm hoi khi hãng lần đầu báo lãi trong quý I với lợi nhuận ròng khoảng 10 tỷ đồng và được phê duyệt tăng vốn điều lệ lên 1.300 tỷ đồng vào tháng 11. Sự xuất hiện của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) - Chủ tịch Tập đoàn T&T - với vai trò cổ đông chiến lược ngày 12/12/2024 được ví như nguồn “sinh khí mới” cho Vietravel Airlines.

Chỉ vài tháng sau, ông Đỗ Vinh Quang, con trai bầu Hiển, được bầu làm Chủ tịch HĐQT và dưới sự điều hành của nhóm cổ đông mới, hãng tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng, đồng thời mua thêm máy bay và mở rộng mạng đường bay.

Việc Vietravel rút lui mở ra một lộ trình phát triển mới cho Vietravel Airlines. Từ đây, cơ cấu cổ đông bao gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và một số cổ đông cá nhân. Hãng bay sẽ chuyển đổi thương hiệu để hoạt động độc lập với hệ sinh thái Vietravel, nhằm đảm bảo tính minh bạch và tạo dựng bản sắc riêng trên thị trường.

Chủ tịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ cho biết việc thoái vốn là bước đi chiến lược trong quá trình tái cấu trúc danh mục đầu tư, giúp doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực cốt lõi gồm du lịch - dịch vụ - thương mại.

Lộc Liên
#Vietravel #Vietravel Airlines #thoái vốn #hãng hàng không #tái cấu trúc #đổi tên #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục