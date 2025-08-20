Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành – Bước tiến mới của hàng không Việt Nam

P.V

Hãng hàng không Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Đây là một trong 80 công trình, dự án tiêu biểu khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/09/1945 – 02/09/2025, đồng thời là đánh dấu bước phát triển quan trọng của Vietjet và ngành hàng không Việt Nam.

a3.jpg
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, tỉnh Đồng Nai và Vietjet thực hiện nghi thức khởi công dự án hangar số 3 và số 4 của Vietjet tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Lễ khởi công diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, địa phương, đối tác trong nước và quốc tế.

Với tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng), dự án bao gồm hangar số 3 và số 4 tại Long Thành, có khả năng bảo dưỡng cùng lúc 10 tàu bay với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trung tâm không chỉ phục vụ nhu cầu bảo dưỡng đội tàu bay đang phát triển của Vietjet, mà còn hướng tới cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ngành hàng không, đồng thời đáp ứng yêu cầu khai thác của sân bay Long Thành – cảng hàng không quốc tế hiện đại bậc nhất Việt Nam.

hangar-vietjet.jpg

Việc khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành thể hiện tầm nhìn chiến lược, cam kết đầu tư bền vững và dài hạn của Vietjet, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển hạ tầng kỹ thuật hàng không, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập.

P.V
#Vietjet

