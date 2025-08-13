VietinBank ra mắt gói tài khoản ZFin: Giải pháp tài chính cá nhân hóa cho thế hệ Gen Z

Với mục tiêu đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình làm chủ tài chính và phát triển bản thân, VietinBank chính thức ra mắt gói tài khoản ZFin – một giải pháp tài chính số được thiết kế riêng cho thế hệ trẻ từ 15-24 tuổi với loạt tiện ích hiện đại, ưu đãi vượt trội và phong cách cá nhân hóa mạnh mẽ.

Đồng hành tài chính sớm – Lợi ích dài lâu

Trong bối cảnh Gen Z ngày càng năng động, tự lập và có xu hướng tìm hiểu về tài chính từ sớm, ZFin không chỉ là một tài khoản ngân hàng đơn thuần, mà còn là công cụ giúp các bạn trẻ tiếp cận và quản lý tài chính một cách thông minh, dễ dàng và an toàn.

Khi đăng ký gói ZFin qua ứng dụng VietinBank iPay, khách hàng sẽ được hưởng ngay những ưu đãi hấp dẫn:

- Tặng ngay 01 tài khoản số đẹp trị giá lên tới 5 triệu đồng và dịch vụ đặt tên tài khoản (Alias) cho phép người dùng cá nhân hóa tài khoản theo cách riêng, dễ nhớ và đậm phong cách cá nhân.

- Miễn phí toàn bộ gói tài khoản Smart, bao gồm: tài khoản thanh toán, ngân hàng số iPay, chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, thông báo biến động giao dịch OTT.

- Nhận ngay combo voucher trị giá 250.000 đồng khi kích hoạt iPay: có thể sử dụng để đặt vé xem phim, mua sắm trên Vnshop, đặt taxi, vé tàu xe những tiện ích thiết thực cho đời sống sinh viên.

Bộ thẻ “xịn sò” đồng hành cùng Gen Z

Đi cùng với tài khoản ZFin là các dòng thẻ thanh toán hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu chi tiêu của người trẻ:

- Thẻ ghi nợ nội địa Epartner Vpay: miễn phí phát hành, miễn phí thường niên năm đầu và không yêu cầu số dư tối thiểu.

- Thẻ kép 2 đầu- Tín dụng Quốc tế (TDQT) và Ghi nợ Quốc tế (GNQT) Eliv3:

o Miễn phí mở thẻ Eliv3 cho cả 2 đầu thẻ

o Miễn phí thường niên năm đầu cho chủ thẻ GNQT mở mới

o Miễn phí thường niên trọn đời khi đạt điều kiện chi tiêu cho thẻ TDQT

o Thanh toán trực tuyến an toàn, bảo mật

o Ưu đãi trả góp 0% khi thanh toán học phí, mua sắm xe điện, laptop - các nhu cầu thiết thực của sinh viên hiện nay

Tài khoản không chỉ để tiêu mà để thể hiện phong cách sống

Khác với những tài khoản truyền thống, ZFin mang đến trải nghiệm ngân hàng theo phong cách cá nhân hóa một xu hướng đang được thế hệ Gen Z ưa chuộng. Việc được chọn tên tài khoản theo ý thích (ví dụ: Linhxinh, Thu Than Thien) giúp người dùng có được trải nghiệm thân thiện, đồng thời thể hiện cá tính trên từng giao dịch.

Không dừng lại ở đó, hệ sinh thái số của VietinBank, đặc biệt là ứng dụng iPay, sẽ giúp các bạn trẻ quản lý chi tiêu, lập kế hoạch tài chính, theo dõi biến động tài khoản dễ dàng mọi lúc, mọi nơi.

Khởi đầu tài chính vững vàng từ hôm nay

Với ZFin, chúng tôi kỳ vọng mang đến một giải pháp ngân hàng số phù hợp với lối sống, hành vi tài chính và mong muốn cá nhân hóa của thế hệ trẻ. Đây là một bước tiến nhằm xây dựng thói quen tài chính tốt, từ đó giúp các bạn học sinh, sinh viên chủ động hơn trong tương lai tài chính của mình.

Khách hàng có thể đăng ký gói tài khoản ZFin dễ dàng ngay trên ứng dụng VietinBank iPay, hoặc đến các điểm giao dịch VietinBank trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ.

Trải nghiệm ngân hàng theo cách riêng của bạn ngay từ hôm nay!

Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài Hỗ trợ khách hàng: 1900 55 88 68; Email: contact@vietinbank.vn