Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2025 tại Hà Nội: Thúc đẩy hợp tác, mở rộng chuỗi cung ứng ngành F&B

Từ ngày 5 – 8/11/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE – 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm & Đồ uống (Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025) sẽ diễn ra với quy mô 400 gian hàng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện do Công ty VINEXAD tổ chức, đồng hành cùng Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM (FFA) và Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA).

Điểm hẹn giao thương hàng đầu ngành F&B miền Bắc

Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là triển lãm chuyên ngành thực phẩm và đồ uống lớn nhất khu vực phía Bắc, quy tụ hơn 350 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trên diện tích 6.500 m², sự kiện trưng bày toàn diện chuỗi sản phẩm, công nghệ và giải pháp trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, nguyên liệu – phụ gia, thiết bị chế biến, đóng gói và bao bì.

Triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu xu hướng tiêu dùng và công nghệ mới nhất, mà còn là cầu nối chiến lược giữa nhà sản xuất – phân phối – bán lẻ, giúp doanh nghiệp mở rộng hợp tác và tiếp cận thị trường. Tiếp nối thành công của kỳ triển lãm tại TP.HCM hồi tháng 8/2025 đã thu hút hơn 39.000 lượt khách tham quan, sự kiện tại Hà Nội hứa hẹn sẽ mang đến không khí giao thương chuyên nghiệp.

Quy tụ thương hiệu uy tín, trưng bày sản phẩm đa dạng

Sự kiện năm nay có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn như TH True Food, Vimex, Want Want, Tân Nhất Hương, Soy Asahi, Cánh Đồng Vàng, Lương Gia, Trà Chính Sơn, Hoàn Phát MC, Fuji Impulse Việt Nam, VinaOrganic, Gemtech Vina… tạo nên bức tranh toàn cảnh của ngành F&B từ sản phẩm chế biến, đồ uống, đến thiết bị và công nghệ bao bì hiện đại.

Khách tham quan có cơ hội tiếp cận hàng nghìn sản phẩm, tìm kiếm nguồn cung ứng chất lượng và gặp gỡ trực tiếp các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm, đồ uống, siêu thị, chuỗi nhà hàng – khách sạn (HORECA).

Trong bối cảnh ngành F&B Việt Nam chuyển mình theo hướng xanh hóa và phát triển bền vững, triển lãm giới thiệu nhiều công nghệ ESG, thiết bị tiết kiệm năng lượng và mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế – giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng xu hướng tiêu dùng mới.

Chuỗi hoạt động chuyên ngành phong phú

Song song với hoạt động trưng bày, Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2025 còn tổ chức chuỗi hội thảo, workshop và chương trình kết nối giao thương, mang đến cơ hội tiếp cận thông tin và xu hướng mới cho doanh nghiệp.

Nổi bật là chương trình giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và đoàn doanh nghiệp bang Thuringia (Đức) – hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức, do ông Marcus Malsch, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Nông thôn bang Thuringia, dẫn đầu.

Bên cạnh đó, các workshop ẩm thực và pha chế do Học viện Hướng Nghiệp Á Âu thực hiện sẽ mang đến trải nghiệm tương tác độc đáo. Khách tham quan có thể xem biểu diễn món “Cá hồi nấu chậm sốt kem chanh dây” hoặc khám phá “Nghệ thuật pha chế cocktail hiện đại” – nơi các bartender trình diễn kỹ thuật pha chế chuyên nghiệp.

Các hội thảo chuyên đề năm nay cũng được chú ý, gồm: “ESG & Chuyển đổi xanh – Chìa khóa nâng tầm chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu bền vững cho doanh nghiệp thực phẩm – đồ uống Việt Nam” (phối hợp cùng VCCI) và “Từ nông trại đến bàn ăn: Chuỗi giá trị mới cho nông sản Việt” (phối hợp cùng DGroup, CLB CEO 1983, Viện Doanh Trí, STI Expert và HANOIBA).

Ngoài ra, hai buổi F&B Talk: “Golden Farm Kitchen Show – Ngon chuẩn vị từ thiên nhiên” và “Combo Bột Đỉnh – Máy Xịn: Bí quyết chuẩn menu, bùng nổ doanh số” dự kiến thu hút đông đảo chủ quán, nhà phân phối và người làm nghề F&B.

Không gian kết nối và trải nghiệm

Triển lãm còn mang đến chương trình check-in nhận quà, các hoạt động tương tác và trải nghiệm ẩm thực – tạo nên bầu không khí sôi động, kết hợp giữa giao thương chuyên nghiệp và lễ hội F&B hấp dẫn dành cho doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Cầu nối phát triển bền vững cho ngành F&B Việt Nam

Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2025 không chỉ là sự kiện thương mại, mà còn đóng vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững cho ngành thực phẩm – đồ uống Việt Nam. Sau triển lãm tại Hà Nội, Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 6 – 8/8/2026, dự kiến đạt quy mô kỷ lục với 1.500 gian hàng trên diện tích 30.000m².

Thông tin chi tiết và đăng ký vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức - Công ty VINEXAD

Ms. Đào Thu Hà - Giám đốc dự án (HP: 0912 000 406 - E-mail: daoha@vinexad.com.vn)