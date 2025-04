Vietcombank thông qua kế hoạch phát hành hơn 543 triệu cổ phiếu riêng lẻ, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã: VCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) tại Trường Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, khu đô thị Ecopark, Hưng Yên. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung trọng yếu liên quan đến kiện toàn nhân sự lãnh đạo, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và định hướng, kế hoạch kinh doanh 2025.

Kiện toàn nhân sự cấp cao, củng cố nền tảng quản trị

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là ông Kohei Matsuoka và bà Hoàng Thanh Nhàn. Trước khi trở thành thành viên HĐQT Vietcombank, ông Kohei Matsuoka là Ủy viên điều hành Ngân hàng Mizuho kiêm Đồng Trưởng phòng Quản lý kinh doanh khu vực châu Á tại Phòng Điều phối CIB toàn cầu, Trụ sở chính Ngân hàng Mizuho toàn cầu và bà Hoàng Thanh Nhàn là Tổng Biên tập thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời ĐHĐCĐ đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Shojiro Mizoguchi - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc. Với các quyết định trên, HĐQT Vietcombank hiện có 10 thành viên, tiếp tục đảm bảo cơ cấu chuyên môn, kinh nghiệm và chiến lược quản trị hiện đại.

Đại hội cũng đã bầu ông Trần Sỹ Mạnh - Trưởng Phòng Kế hoạch, Trụ sở chính Vietcombank làm thành viên Ban Kiểm soát Vietcombank, thay thế ông Trịnh Ngọc An, người được miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Vietcombank thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, mở rộng mạng lưới hoạt động trong nước và quốc tế, tiên phong tăng trưởng xanh. Củng cố năng lực quản trị, điều hành là bước đi chiến lược, giúp Vietcombank nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.

Thông qua kế hoạch phát hành 543,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Một trong những nội dung trọng tâm tại ĐHĐCĐ là thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương tối đa 543,1 triệu cổ phiếu cho không quá 55 nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá ước tính lên tới 5.431 tỷ đồng.

Phương án phát hành có thể thực hiện linh hoạt theo một hoặc nhiều đợt trong giai đoạn 2025–2026, căn cứ vào diễn biến thị trường và nhu cầu thực tế từ các nhà đầu tư. Theo quy định, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Sau khi hoàn tất phương án này, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng từ gần 83.557 tỷ đồng lên gần 88.988 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Điều này tạo nền tảng vững chắc để Vietcombank năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động và đầu tư chiều sâu cho các dự án chiến lược.

Hiện tại, Vietcombank là ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống sau khi phát hành hơn 2,76 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên 83.557 tỷ đồng. Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu được lấy từ lợi nhuận còn lại sau thuế và sau khi trích lập các quỹ đến cuối năm 2018, cùng với lợi nhuận còn lại của năm 2021.

Mục tiêu tăng 10% tổng tài sản gắn với chiến lược xanh – số

Tiếp nối những thành tựu nổi bật trong năm 2024, Vietcombank bước sang năm 2025 với định hướng phát triển theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững, gắn với chuyển đổi số toàn diện và tăng trưởng xanh. Ngân hàng quyết tâm thực hiện phương châm hành động: “Đổi mới, Hiệu quả, Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm – Kỷ cương – Kết nối - Sáng tạo”. Ngân hàng hướng tới hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025 và Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Vietcombank giai đoạn 2021-2025; đồng thời bám sát các chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2025, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản khoảng 10% và điều chỉnh phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng được giao, dư nợ tín dụng tối đa 16,28% và thực hiện theo thông báo của NHNN; huy động vốn từ thị trường 1 tăng 8% phù hợp với nhu cầu tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát dưới ngưỡng 1,5%, phản ánh cam kết giữ vững chất lượng tài sản và quản trị rủi ro hiệu quả.

Đặc biệt, trong giai đoạn tới, Vietcombank triển khai quyết liệt chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực, chủ đạo, tiên phong trong hệ thống tài chính quốc gia về triển khai các chuẩn mực quản trị Môi trường - Xã hội - Doanh nghiệp (ESG), đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Năm 2024, Vietcombank duy trì vị thế là ngân hàng thương mại dẫn đầu Việt Nam về năng lực tài chính, có quy mô tăng trưởng cao, chất lượng tín dụng được kiểm soát, hiệu quả kinh doanh vượt trội. Tổng tài sản Vietcombank đạt 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023. Dư nợ tín dụng xấp xỉ 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2023, trong giới hạn tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao. Tổng huy động vốn đạt khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2023. Vietcombank tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu. Dư nợ xấu nội bảng là 13.964 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,96%, dư quỹ dự phòng rủi ro ở mức 31.183 tỷ đồng. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu nội bảng là 223%, cao nhất trong nhóm các ngân hàng lớn tại Việt Nam. Quy mô lợi nhuận dẫn đầu thị trường. Năm 2024, Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và những quy định tại Việt Nam.

Quy mô vốn hóa thị trường của Vietcombank cuối năm 2024 đạt khoảng 21 tỷ USD, tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất Việt Nam, nằm trong top 100 ngân hàng niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất toàn cầu.

Với định hướng chiến lược rõ ràng, nền tảng tài chính vững mạnh và đội ngũ lãnh đạo được kiện toàn, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng chủ lực, tiên phong đổi mới, vì một hệ thống tài chính an toàn - minh bạch - hiện đại, đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia trong kỷ nguyên mới.