Vietcombank: Lan tỏa các sản phẩm dịch vụ thẻ, thanh toán số

TPO - “Chúng tôi hy vọng rằng các khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ luôn đón nhận và trải nghiệm sản phẩm dịch vụ thanh toán của Vietcombank, tiếp tục lan tỏa các sản phẩm dịch vụ của lĩnh vực thẻ, lĩnh vực thanh toán số, giúp cho thị trường thanh toán của Việt Nam ngày một phát triển”, bà Đoàn Hồng Nhung nói.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025, do Báo Tiền Phong và NAPAS đồng tổ chức tối 18/10, bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) bày tỏ niềm tin tưởng chuỗi sự kiện Ngày thẻ Việt Nam sẽ tiếp tục ghi dấu những thành công, lan tỏa thông điệp tích cực và mang đến những trải nghiệm độc đáo cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.

“Chúng tôi hy vọng rằng các khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ luôn đón nhận và trải nghiệm sản phẩm dịch vụ thanh toán của Vietcombank, đồng hành cùng chúng tôi để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa các sản phẩm dịch vụ của lĩnh vực thẻ, lĩnh vực thanh toán số, giúp cho thị trường thanh toán của Việt Nam ngày một phát triển”, bà Đoàn Hồng Nhung chia sẻ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng các đại biểu tham quan gian hàng của Vietcombank tại Lễ khai mạc Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Với vị thế là ngân hàng dẫn đầu về thẻ và thanh toán tại Việt Nam, Vietcombank không ngừng nghiên cứu, triển khai những tiện ích thanh toán hiện đại, an toàn, bảo mật nhất trên thế giới và khép kín hành trình số hóa các giao dịch với ngân hàng.

Không chỉ đơn giản là phục vụ nhu cầu hàng ngày, Vietcombank mong muốn mang đến niềm vui, sự hứng khởi hay giúp bạn thể hiện cá tính riêng với các giải pháp công nghệ tiện ích. Đó là giải pháp định danh và xác thực khách hàng bằng thông tin sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh và xác thực điện tử VneID; ứng dụng thanh toán bằng thông tin sinh trắc học khuôn mặt (facepay)…

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ của Ngân hàng Vietcombank - phát biểu.

Ngoài ra, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên kết nối thành công với Cổng ký số từ xa tập trung của Bộ Công an, cho phép khách hàng đăng ký chữ ký số hoàn toàn online trong vài phút trên VCB Digibank. Việc triển khai chữ ký số trên nền tảng ngân hàng số đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc số hóa các giao dịch tài chính và dịch vụ công.

Vietcombank đã xây dựng một hệ thống thanh toán hiện đại với các giải pháp như phổ cập QR Pay tại hàng trăm nghìn điểm bán trên toàn quốc, VietQR Pay, và thanh toán xuyên biên giới với các nước như Trung Quốc, Thái Lan và Lào. Vietcombank cũng tích hợp các công nghệ thanh toán mới như Google Pay, Apple Pay, Tap to phone, cùng các dịch vụ đa dạng từ thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí đến mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Hầu hết mọi nhu cầu tài chính của khách hàng cá nhân đều có thể được thực hiện nhanh chóng, an toàn và thuận tiện ngay trên kênh số...

Đại diện các nhà tài trợ nhận kỷ niệm chương tại chương trình.