Vietcombank Đông Sài Gòn giải ngân hơn 710 tỷ đồng giai đoạn 1, thúc đẩy dự án KCN IDICO Tân Phước 1 tăng tốc triển khai

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức triển khai giải ngân giai đoạn 1 trị giá hơn 710 tỷ đồng cho Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO). Khoản giải ngân trên thuộc hợp đồng tín dụng tổng mức 4.000 tỷ đồng dành cho Dự án Khu công nghiệp (KCN) IDICO Tân Phước 1, Đồng Tháp (trước đây là Tiền Giang).

Khoản giải ngân từ Vietcombank Đông Sài Gòn cùng vốn đối ứng khoảng 307 tỷ đồng từ IDICO đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng với gần 360 ha, tạo nền tảng quan trọng để dự án tăng tốc triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

KCN IDICO Tân Phước 1 - Tâm điểm kết nối, tiềm năng vượt trội

KCN IDICO Tân Phước 1 tọa lạc tại xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp, đang tạo dấu ấn trên bản đồ công nghiệp khu vực nhờ tốc độ phát triển và định hướng quy hoạch hiện đại. Những lợi thế nổi bật tạo nên sức hút đặc biệt của dự án gồm:

1. Tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh với nền tảng pháp lý vững vàng

Công tác bồi thường - đền bù được triển khai nhanh, minh bạch và đồng bộ nhờ hơn 95% quỹ đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Đây là lợi thế giúp KCN IDICO Tân Phước 1 chủ động rút ngắn giai đoạn chuẩn bị, đảm bảo tiến độ hạ tầng và sẵn sàng đón nhận nhu cầu đầu tư.

2. Trung tâm kết nối toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)

Nằm trên trục giao thương giữa TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) và ĐBSCL, KCN IDICO Tân Phước 1 sở hữu mạng lưới giao thông - logistics thuận lợi:

• Tiếp cận nhanh Cao tốc TP.HCM - Trung Lương, kết nối trực tiếp đến trung tâm TP.HCM.

• Kết nối với Cao tốc Bến Lức - Long Thành, tạo hành lang di chuyển thuận lợi đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành và khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu), tối ưu quá trình xuất - nhập khẩu đường biển và đường hàng không.

• Thông suốt với Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, mở rộng giao thương đến toàn ĐBSCL, đặc biệt chỉ cách TP. Cần Thơ khoảng 90 km.

• Cảng thủy nội địa trong KCN hỗ trợ vận chuyển hàng hóa linh hoạt, rút ngắn thời gian trung chuyển và tăng hiệu quả kết nối với các cảng biển lớn.

3. Ưu đãi thuế tối đa từ địa phương - tối ưu bài toán đầu tư cho doanh nghiệp

KCN IDICO Tân Phước 1 nằm trong khu vực được hưởng chính sách ưu đãi thuế rất hấp dẫn theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang cũ, nay là Đồng Tháp. Môi trường đầu tư ổn định, sự hỗ trợ tối đa từ chính quyền địa phương và định hướng thu hút đa ngành nghề giúp doanh nghiệp an tâm triển khai hoạt động dài hạn.

4. Tiếp nhận ngành dệt nhuộm - hoàn thiện chuỗi cung ứng, gia tăng giá trị nội địa

KCN IDICO Tân Phước 1 được định hướng là KCN đa ngành, trong đó có khả năng tiếp nhận các dự án dệt - nhuộm, góp phần tăng giá trị truy xuất nguồn gốc, thúc đẩy nội địa hóa chuỗi cung ứng, đồng thời nâng cao năng lực xuất khẩu và xây dựng hệ sinh thái sản xuất an toàn phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.

Định hướng này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp dệt may đang tìm kiếm hạ tầng chuyên biệt, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu.

5. Hạ tầng - dịch vụ đồng bộ thống nhất

Công ty IDICO - ITC - một thành viên của hệ sinh thái công nghiệp IDICO, là chủ đầu tư toàn diện của KCN IDICO Tân Phước 1, đảm nhiệm hạ tầng kỹ thuật, trạm biến áp cung cấp điện và nhà máy nước sạch, giúp các hạng mục được triển khai đồng bộ, rút ngắn tiến độ và đảm bảo chất lượng. Mô hình giúp doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, tạo thuận lợi trong quá trình vận hành và đảm bảo sự ổn định lâu dài.

Với tầm nhìn dài hạn, KCN IDICO Tân Phước 1 hứa hẹn đem đến diện mạo mới cho bất động sản công nghiệp Đồng Tháp và trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong thời gian tới.

Vietcombank - Đối tác tài chính bền vững

Với năng lực tài chính vững mạnh, hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế và kinh nghiệm tài trợ cho nhiều dự án hạ tầng - công nghiệp quy mô lớn, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngân hàng dẫn đầu trong lĩnh vực tài trợ phát triển công nghiệp bền vững tại Việt Nam. Đặc biệt, với kinh nghiệm tài trợ nhiều dự án KCN như: KCN IDICO Cầu Nghìn, KCN IDICO Vinh Quang, KCN IDICO Tân Phước 1, Vietcombank Đông Sài Gòn đã xây dựng chuẩn hóa với bộ điều kiện tín dụng linh động và phù hợp với các giai đoạn pháp lý khi triển khai dự án nhằm bảo đảm hiệu quả.

Việc giải ngân lần này không chỉ hỗ trợ tiến độ triển khai dự án của IDICO, mà còn thể hiện cam kết đồng hành của Vietcombank cùng các chủ đầu tư KCN nhằm thúc đẩy dòng vốn FDI, sản xuất xanh và hạ tầng công nghiệp xanh, hiện đại, đóng góp tích cực vào mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam đến năm 2050. Đối với các nhà đầu tư thứ cấp trong các KCN, Vietcombank cũng đã cùng với IDICO xây dựng những chính sách ưu đãi dành riêng cho các khách hàng.

Dấu mốc quan trọng trong chiến lược hợp tác Vietcombank - IDICO

Hoạt động giải ngân giai đoạn 1 của Vietcombank Đông Sài Gòn cho KCN IDICO Tân Phước 1 không chỉ là bước triển khai tiếp theo của hợp đồng tín dụng tổng mức 4.000 tỷ đồng, mà còn là dấu mốc quan trọng cho lộ trình hợp tác sâu rộng hơn giữa hai thương hiệu lớn trong lĩnh vực tài chính - công nghiệp. Đồng thời, Vietcombank cung cấp nguồn vốn ổn định và linh hoạt, khẳng định vai trò đối tác tài chính đáng tin cậy, hướng đến mục tiêu đồng hành lâu dài cùng IDICO, tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghiệp bền vững và đồng bộ với quy mô lớn, đón đầu xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng vào Việt Nam.