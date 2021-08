Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không làm phức tạp tình hình ở Biển Đông

TPO - Theo thống kê của cơ quan y tế, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở những người không được tiêm chủng ở thủ đô Jakarta của Indonesia cao gấp ba lần so với những người đã tiêm vắc-xin Sinovac và AstraZeneca.

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức đã mở rộng đáng kể quy mô về phạm vi tổ chức. Army Games năm nay sẽ được tổ chức tại 11 quốc gia, trong đó lần đầu tiên diễn ra ở Việt Nam.

TPO - New Zealand đóng góp 1 triệu đô-la New Zealand cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, dành 29 triệu đô-la New Zealand hỗ trợ ASEAN ứng phó và giải quyết các tác động của dịch bệnh. Canada công bố đóng góp 3,5 triệu đô la Canada cho Quỹ, hỗ trợ ASEAN với gói vật tư y tế trị giá 4,5 triệu đô la Canada.