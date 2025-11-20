Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ 'không thể tách rời'

Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội tiến hành hội đàm, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương nói chung và tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và đoàn công tác vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên đến thăm trong khu vực Đông Nam Á; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc mà đất nước và nhân dân Hàn Quốc đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2025 tại thành phố Gyeongju; đánh giá cao nỗ lực của Hàn Quốc khi kịp thời đề ra các chính sách phát triển tập trung vào “tăng trưởng công bằng” và “chuyển đổi công nghệ” nhằm nâng cao sức mạnh quốc gia, đưa Hàn Quốc phát triển sang giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam; chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các nhà lãnh đạo, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng cao vị thế và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nhấn mạnh Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất về đầu tư trực tiếp, thứ ba về thương mại của Việt Nam và hai bên đã đạt mốc 5 triệu lượt người thăm nhau trong năm 2024; cho rằng hai bên có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của nhau và có mối quan hệ không thể tách rời.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay; đánh giá cao ngoại giao nghị viện và hợp tác giữa Quốc hội hai nước trở thành điểm sáng nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát thúc đẩy thực thi các thỏa thuận cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa đại biểu và nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tạo cơ sở mở rộng hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thúc đẩy mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh; trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia.

Cuộc hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Phấn đấu đạt kim ngạch 150 tỷ USD

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển hiệu quả phù hợp với lợi ích chung của cả hai bên; phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển chung.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik mong Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, qua đó tạo sự gắn kết hơn nữa giữa người dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và mong muốn Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt – Hàn, để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc. Ảnh: Như Ý

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước thời gian qua; nhất trí triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước ký kết nhân chuyến thăm; duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa Quốc hội hai nước nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững; thúc đẩy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp giám sát thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ.

Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu hợp tác và phát huy vai trò cầu nối của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước; tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và đoàn cũng đã dự khán Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Như Ý

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí phối hợp chặt chẽ, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội

Woo Won Shik ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik và đoàn cũng đã dự khán Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. Chiều tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chiêu đãi trọng thể đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc.