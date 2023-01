Việt Nam và Campuchia hiệp lực chống tội phạm ma túy

TPO - Trong năm 2022, Công an 10 tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đã phát hiện trên 2.000 vụ buôn bán trái phép chất ma túy, bắt giữ hơn 3.000 đối tượng.

Ngày 5/1, Hội nghị lần thứ 3 giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04-Bộ Công an), Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Cục Chống ma tuý, Tổng cục Công an quốc gia - Bộ Nội vụ (Vương quốc Campuchia) được khai mạc tại TPHCM.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 Bộ Công an; Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Khing Sarat, Cục trưởng Cục Chống ma tuý, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức từ ngày 5-7/1, sẽ tiến hành trao đổi thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh chống tội phạm ma túy tại địa bàn giáp biên giới hai nước; đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa ba bên trong thời gian qua và thảo luận đề ra phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 Bộ Công an cho biết, Việt Nam và Campuchia có đường biên giới dài 1.137 km, với 10 tỉnh giáp biên với Campuchia; có 12 cửa khẩu quốc tế, 12 cửa khẩu chính, 26 cửa khẩu phụ và nhiều lối mở qua lại hai bên biên giới.

Thời gian gần đây, các đối tượng đẩy mạnh hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào, Thái Lan về Campuchia, sau đó tìm cách vận chuyển với số lượng lớn qua biên giới các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam Bộ vào TPHCM và các tỉnh nội địa, hoặc vận chuyển đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Trong năm 2022, C04 đã phối hợp với Cục Chống ma tuý, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia phá 4 chuyên án điển hình. Trong đó, đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã nguy hiểm, cầm đầu nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn vào Việt Nam. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng này khai nhận đã vận chuyển trót lọt vào Việt Nam hàng tấn ma tuý.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, Công an 10 tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia phát hiện, bắt giữ gần 2100 vụ (chiếm 5,7 % so với tổng số vụ bắt giữ toàn quốc), hơn 3000 đối tượng (chiếm 7,1% so với tổng số đối tượng bắt giữ toàn quốc). Vật chứng thu giữ: 106 viên và hơn 18 kg ma túy tổng hợp ; hơn 20 kg heroin; 0,03 kg thuốc phiện; hơn 800 cây và 136 kg cần sa; hơn 238 triệu đồng; 6 khẩu súng cùng nhiều đồ vật, tài sản có liên quan.

“Đây là những minh chứng điển hình cho sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai nước trong năm qua”- thiếu tướng Nguyễn Văn Viện đánh giá và cho rằng, do chịu tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực, tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Khu vực phía Nam, đặc biệt là TPHCM và các tỉnh trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia được xem là “địa bàn nóng” về tội phạm ma túy của Việt Nam.

Về cơ chế trao đổi thông tin, hiện nay, C04 Bộ Công an tiếp tục duy trì trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ma tuý thường xuyên và định kỳ 3 tháng/lần với Cục Chống ma túy Campuchia thông qua đường dây nóng được thiết lập từ năm 2019. Các tỉnh đối biên của hai nước tích cực triển khai trao đổi thông tin qua các Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) của hai nước.

Theo Cục trưởng C04, để tăng cường công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn phía Nam, đặc biệt trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, lực lượng chức năng hai nước cần phối hợp triển khai hiệu quả các Hiệp định/Biên bản hợp tác về kiểm soát ma tuý, chất hướng thần và tiền chất giữa hai nước và Tuyên bố chung tại Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý xuyên quốc gia (được tổ chức vào tháng 9/2019 tại Hà Nội).

Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc chia sẻ thông tin thường xuyên, chính xác và kịp thời về tội phạm ma túy có liên quan đến hai nước thông qua đường dây nóng đã thiết lập giữa hai nước và các BLO đặt tại các tỉnh đối biên.

Ngoài ra, phối hợp trong việc xác lập chuyên án về ma túy để đấu tranh chung, phối hợp bắt giữ các đối tượng truy nã giữa lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam và lực lượng Công an quốc gia Campuchia (hiện nay đang còn khoảng 16 đối tượng truy nã nghi lẩn trốn tại Campuchia).

“Cần tăng cường công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn Campuchia theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua các nước để vào Việt Nam”- Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Trung tướng Khing Sarat, Cục trưởng Cục Chống ma tuý, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia cho biết, Việt Nam thực hiện tốt tất cả các nội dung đã thỏa thuận trong thời gian qua, mang lại sự hợp tác tốt đẹp cho phía Campuchia. Trong đó, có tăng cường hợp tác trao đổi thông tin ở cấp quốc gia và cấp địa phương, đặc biệt là giữa các cơ quan quản lý biên giới - một bộ phận quan trọng của các cơ quan chức năng Campuchia.

"Ngày càng có nhiều hoạt động trong việc mở các cuộc điều tra, thu thập thông tin và tiến hành các đợt truy quét đạt nhiều kết quả thành công, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội và tịch thu được nhiều loại ma túy. Cùng với đó, còn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật”- Trung tướng Khing Sarat nói.