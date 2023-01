Bình Dương: Bãi tập kết ống cống cũ thành nơi tá túc, tiêm chích ma túy

TPO - Tại các bãi tập kết ống cống cũ ở Bình Dương trở thành nơi tá túc của các “con nghiện” khiến người dân địa phương cảm giác bất an.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, bên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn thuộc phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) có bãi tập kết gần 100 ống cống cũ, cỏ dại um tùm. Nơi đây trở thành điểm tá túc và sử dụng ma túy trái phép của một số đối tượng. Điều đáng nói, tình trạng này diễn ra thường xuyên, ngang nhiên gây bất an cho người dân.

“Mới đầu phát hiện có người ở trong bãi ống cống, tôi nghĩ là người vô gia cư vì họ ngủ luôn ở đó. Tuy nhiên, sau này, thấy có kim tiêm tôi theo dõi thì thấy nhiều người ngang nhiên hút, chích. Chúng tôi trình báo và công an có đến nhưng xử lý chưa dứt điểm”, một người dân ngụ khu phố 1B, (phường An Phú, TP Thuận An) cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực bãi ống cống cũ hiện có khoảng 5 người đàn ông gầy gò, có dụng cụ dùng để nấu ăn và chỗ ngủ trong ống cống. Kim tiêm, vỏ chai nước cất y tế đã qua sử dụng chất đầy tại nơi những người này đang tá túc.

“Tôi ở đây được hơn 1 tháng. Ban ngày tôi ngủ, đêm thì đến các khu dân cư nhặt ve chai bán lấy tiền”, một người đàn ông trả lời khi trò chuyện với phóng viên.

Cũng bên đường Mỹ Phước Tân Vạn, ở khu vực giáp ranh giữa phường An Phú (TP Thuận An) và phường Tân Bình (TP Dĩ An) có bãi tập kết ống cống cũ. Điểm này hoang vắng nên có nhiều người tá túc hơn.

Tại đây hiện nay có khoảng 10 người cải tạo ống cống thành nơi ở. Tuy nhiên, cảnh hút, chích của những người này không “lộ thiên” mà thực hiện lén lút bên trong ống cống.

“Nhặt ve chai không đủ sống thì đến các ngã tư đứng xin tiền. Tôi không còn người thân, nghiện ma túy nhưng không cai được”, người đàn ông tướng gầy, da đen tâm sự với chúng tôi như thế.

Đại diện Công an phường An Phú (TP Thuận An) cho biết trên địa bàn có hàng chục người nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định, không đăng ký lưu trú và sống lang thang.

“Đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang ở các khu dân cư có vị trí tiếp giáp. Qua đó, lập hồ sơ, đưa người nghiện đi cai ở cơ sở tập trung”, Trung tá Tạ Quốc Toản – Trưởng Công an phường An Phú thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Công an phường An Phú, trước đó vào chiều 29/12/2022, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra tại các điểm tập kết ống cống cũ, phát hiện xử lý hơn 10 trường hợp tá túc trong ống cống, tiêu hủy các dụng cụ sử dụng để hút, chích.

Về lâu dài, lãnh đạo Công an phường An Phú cho biết đã báo cáo chính quyền địa phương có biện pháp xử lý phù hợp để các đối tượng nghiện hút không tá túc và sử dụng ma túy tại các điểm tập kết ống cống.