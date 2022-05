Việt Nam có thêm HCĐ nhảy cầu, Malaysia giành HCV thứ 6

TPO - Cầu thủ At Viengkham của U23 Lào đã phản ứng rất nhanh khi thấy đối thủ Phat Sokha có dấu hiệu bất tỉnh sau pha va chạm trong trận đấu tại bảng B SEA Games 31.

adidas ra mắt đôi giày chạy 4DFWD x Parley kết hợp công nghệ 4D với chất liệu Parley Ocean Plastic và hai phiên bản Ultraboost mới nhất của dòng sản phẩm Made with Nature . Các phiên bản giày mới của adidas sẽ song hành cùng tuần lễ Chạy bộ vì đại dương (Run for the Oceans) năm 2022.