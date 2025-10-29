Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford triển khai hợp tác đào tạo, nghiên cứu

Ngày 28/10, tại Đại học Oxford (Vương quốc Anh), trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Đại học Oxford đã chính thức công bố Hợp đồng hợp tác trao đổi đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong y tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Anh, Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Đại học Oxford đã công bố Hợp đồng hợp tác trao đổi đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong y tế nhằm hiện thực hóa những cam kết mà hai bên đã ký kết trong Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) tháng 1/2025.

Lễ ký kết giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Đại học Oxford diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Giáo sư Irene Tracey - Phó hiệu trưởng Đại học Oxford, ngày 28/10. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Trước đông đảo giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và các trí thức trẻ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định ý nghĩa của mối quan hệ lịch sử và quan trọng, sâu sắc của Việt Nam và Vương quốc Anh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta cần một mô hình hợp tác mới - thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân hai nước. Khi tôi nói "một hình mẫu hợp tác mới", tôi muốn nói đến sự hợp tác giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam”.

Nội dung phát biểu của Tổng Bí thư đã một lần nữa khẳng định giá trị quan trọng của hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford, khi thiết lập mối quan hệ công bằng trong đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học.

Đại học Oxford và Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã ký bản ghi nhớ hợp tác trao đổi nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa vào tháng 1/2025 tại Vương quốc Anh. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Theo đó, Tâm Anh và Oxford đã làm việc khẩn trương và nghiêm túc để đi đến Ký kết hợp đồng hợp tác chính thức, cùng chương trình hành động cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên: Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu cho các bác sĩ lâm sàng của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Viện nghiên cứu Tâm Anh; Cùng triển khai các đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao tại Việt Nam; Kết quả nghiên cứu sẽ được áp dụng vào thực tiễn khám chữa bệnh tại Việt Nam và đóng góp thêm những thông tin giá trị cho y học. Đồng thời, Tâm Anh và Oxford sẽ cùng tài trợ, cùng thực hiện và cùng công bố khoa học quốc tế.

Dự kiến tháng 12/2025, Viện Nghiên cứu Tâm Anh sẽ tổ chức 3 khóa đào tạo đầu tiên, chuyên sâu cho đội ngũ các nhà khoa học và quản lý y tế tại Việt Nam với chuyên gia giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp là các giáo sư và nhà khoa học từ Đại học Oxford.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là nơi thực hiện và thụ hưởng các thành tựu nghiên cứu, ứng dụng trong hợp tác của Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford, tiên phong đầu tư đồng bộ máy móc công nghệ cao hiện đại hàng đầu thế giới như “siêu máy” chụp CT hơn 100.000 lát cắt, Robot phẫu thuật Da Vinci Xi thế hệ mới, Robot mổ não Modus V Synaptive… phục vụ khám chữa bệnh hiệu quả. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford cũng công bố Trang thông tin điện tử (website) chính thức của “Chương trình hợp tác Tâm Anh Oxford Partnership” (TOP) sẽ được chính thức đặt trên website của Oxford (ox.ac.uk) và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (Tamri.vn) để thuận tiện giới thiệu, công bố và cập nhật các khóa đào tạo, chương trình trao đổi chuyên gia và các dự án nghiên cứu chung. Dự kiến, website này sẽ ra mắt vào đầu tháng 11/2025.

Giáo sư Jonathan Van Tam - Giáo sư gốc Việt đầu tiên được phong tước Hiệp sĩ của Hoàng gia Anh, tham quan Trung tâm Xét nghiệm chuẩn ISO 15189:2012 của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trong chuyến thăm và trao đổi khoa học tại Viện Nghiên cứu Tâm Anh, tháng 12/2023. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

BS.CKI Phương Lễ Trí, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh cho biết, để có thể đạt được những thỏa thuận hợp tác chính thức và cụ thể với đại học danh giá hàng đầu thế giới như Oxford, Tâm Anh đã chuẩn bị những điều kiện vững chắc về nền tảng như hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớn, quy trình làm việc, nghiên cứu khoa học bài bản, đặc biệt là đội ngũ nhân sự đủ trình độ để cùng làm việc với các giáo sư, chuyên gia từ Oxford ở nhiều lĩnh vực.

Trước đó, tháng 1/2025, Viện Nghiên cứu Tâm Anh đã ký bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu, Khoa Y Nuffield - Đại học Oxford, Nhóm Y học Quốc tế và Nhiệt đới (International Health and Tropical Medicine Group), đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa một trong những đơn vị y tế tư nhân, hệ thống bệnh viện và tiêm chủng vắc-xin hàng đầu Việt Nam với Đại học Oxford.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín nhằm thúc đẩy sự phát triển y học Việt Nam.

Mối quan hệ hợp tác giữa Oxford và Tâm Anh có ý nghĩa rất lớn khi triển khai ở giai đoạn Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân được đặt lên mức độ ưu tiên rất cao theo tinh thần của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.