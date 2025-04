Vì sao không sáp nhập hai xã biên giới Hà Tĩnh?

TPO - Hà Tĩnh dự kiến sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã từ 209 xuống còn 69 đơn vị. Riêng 2 xã miền núi Hương Sơn là Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 không thực hiện sáp nhập.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo phương án sắp xếp, Hà Tĩnh sẽ giảm 140 đơn vị hành chính cấp xã từ 209 đơn vị để hình thành 69 đơn vị hành chính cấp xã mới. Trong đó, có 2 xã biên giới gồm Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn) sẽ không thực hiện sắp xếp, giữ nguyên xã.

Cụ thể, xã Sơn Kim 1 có diện tích tự nhiên 223,21km2 (đạt hơn 223% so với quy định), quy mô dân số hơn 5.700 người (đạt hơn 115% so với quy định). Xã Sơn Kim 2 có diện tích tự nhiên đạt 208,46km2 (đạt 208,46% so với quy định), quy mô dân số 5.123 người (đạt 102,46% so với quy định).

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn cho biết, việc không sắp xếp lại hai xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 do diện tích tự nhiên của 2 xã quá lớn, đường biên giới dài. Ngoài diện tích lớn, xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 là hai địa phương giáp biên giới, liên quan đến yếu tố an ninh quốc phòng.

Theo UBND huyện Hương Sơn, trước đó qua quá trình khảo sát, huyện đề xuất gộp 2 xã này thành 1 xã, song sau khi UBND tỉnh họp, phân tích các yếu tố, thống nhất giữ nguyên 2 xã. Việc không thực hiện sắp xếp 2 xã biên giới một phần cũng thực hiện theo quan điểm của Trung ương là chính quyền phải gần với dân.