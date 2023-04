Vì sao dự án đường giao thông hơn 4km tại Huế 'đội' vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng?

Dự án đường Phú Mỹ - Thuận An có tổng chiều dài gần 4,2km, điểm đầu giao với tỉnh lộ 10A tại Km 19+500 (cuối đường Thủy Dương - Thuận An). Điểm cuối tuyến giao với quốc lộ 49A tại Km 5+00. Công trình có quy mô mặt cắt ngang 36m, trong đó, mặt đường mỗi bên rộng 10,5m, dải phân cách 5m, hè phố mỗi bên 5m; vỉa hè lát gạch terrazzo; xây dựng mới hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, trồng cây xanh trên toàn tuyến... Dự án hoàn thành sẽ khớp nối với tỉnh lộ 10A và tuyến đường lên cầu vượt Thủy Dương, cùng với quốc lộ 49A đoạn Huế - Thuận An, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương.