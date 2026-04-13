Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay: Võ Điền Gia Huy thừa nhận "rung động" với bạn diễn Tam Triều Dâng

HHTO - Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng có những chia sẻ thú vị về đối phương trong lúc Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đang được khán giả yêu thích.

Sau hơn 1 tháng lên sóng, bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ nhờ "phản ứng hóa học" đặc biệt giữa hai diễn viên trẻ Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy. Những phân đoạn lãng mạn, ngọt ngào cùng hình ảnh hậu trường như "phim giả tình thật" của cả hai góp phần giúp bộ phim duy trì sức nóng với hơn 400 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng.

Mới đây, hai diễn viên đã có những chia sẻ về nhau trong quá trình ghi hình phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Tam Triều Dâng cho biết cô chủ động quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và truyền năng lượng tích cực cho bạn diễn ngay từ trước khi bấm máy. "Mặc dù anh Huy là kiểu người trầm tính rồi thân quen sẽ khác, dự án này vẫn cần có sức trẻ và tinh thần tốt ngay từ đầu", nữ diễn viên tiết lộ. Ngoài ra, cô còn mong muốn giữ tinh thần thoải mái để cả hai có thể bắt nhịp tốt với cường độ làm việc cao của dự án.

Ở chiều ngược lại, Võ Điền Gia Huy thẳng thắn thừa nhận đã có những rung động trước sự quan tâm ấy từ bạn diễn. Nam diễn viên chia sẻ rằng Tam Triều Dâng luôn chủ động tìm hiểu về cuộc sống, gia đình của anh, tạo nên những khoảnh khắc gần gũi đặc biệt: Anh cho biết: "Có những khoảnh khắc làm tôi bị rung cảm, đôi khi cũng thấy hơi ngại. Có một hôm đi ăn cùng nhau, tôi thấy hai đứa nhìn cũng đẹp đôi và mọi thứ xung quanh đều lu mờ đi luôn. Tôi thường sẽ là người phát 'cơm chó'". Ngoài ra, chàng mỹ nam còn dùng từ "quý giá" để mô tả về bạn diễn của mình.

Trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, cặp đôi vào vai Triệu Phú và Thanh Tâm - cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" biết nhau từ thời học sinh. Về sau, Tâm trở thành hộ lý chăm sóc cho Phú, chàng thiếu gia giả bệnh. Dần dà, cả hai nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng sự khác biệt về gia thế, thân phận khiến họ trải qua nhiều thử thách. Cao trào được đẩy lên khi mẹ của Triệu Phú - bà Mai (do Hồng Ánh thủ vai) phát hiện con trai giả liệt, từ đó ra sức ngăn cản mối quan hệ với Thanh Tâm và ép buộc một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Diễn xuất của Tam Triều Dâng cũng nhận được nhiều lời khen từ đàn chị Hồng Ánh. Nữ nghệ sĩ đánh giá cao bản năng diễn xuất, sự nhạy bén và khả năng nắm bắt cảm xúc nhanh của đàn em. Theo cô, Tam Triều Dâng là gương mặt hội tụ cả tài năng lẫn ngoại hình, đại diện cho thế hệ diễn viên trẻ đầy tiềm năng của màn ảnh Việt.

Cặp đôi bị mẹ của nam chính chia cắt.

Không chỉ dừng lại trên phim, "couple Coconut" còn được khán giả tích cực "đẩy thuyền" ngoài đời. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, tương tác thân thiết, chụp ảnh và quay video chung. Sự tự nhiên trong cách thể hiện tình cảm, cùng những chia sẻ chân thành khiến người hâm mộ thậm chí nghi ngờ rằng liệu mối quan hệ giữa cặp đôi có vượt xa mức đồng nghiệp đơn thuần.