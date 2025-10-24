Vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân

TP - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, điều quan trọng nhất là phải cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống, tức là hiện thực hóa nghị quyết đại hội. Xác định lấy kết quả làm thước đo, mà kết quả hướng tới là nâng cao đời sống của nhân dân, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Ðổi mới mạnh mẽ

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nhấn mạnh, điểm mới đầu tiên là việc thống nhất 3 báo cáo trước đây thành một báo cáo chính trị chung.

“Tôi dùng chữ thống nhất, bởi ở đây không phải là sự lắp ghép cơ học mà là sự thống nhất 3 báo cáo thành một báo cáo chung”, ông Phúc nói, đồng thời nhấn mạnh rằng, báo cáo chính trị chung thể hiện được những vấn đề chung nhất của một kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

Ông Phúc cho biết, trong dự thảo báo cáo chính trị có phần đánh giá những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ Đại hội XIII; làm rõ những vấn đề nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, về vai trò lãnh đạo của Đảng, về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng… “Những vấn đề đó được tổng hợp, thống nhất trong một báo cáo như vậy tránh được sự trùng lặp về nội dung, dễ cho việc nghiên cứu, thực hiện”, ông Phúc nói.

Theo ông, trước đây, muốn nghiên cứu điểm chung của dự thảo văn kiện đại hội, phải đọc 3 bản báo cáo; hay đối với cấp ủy các cấp, muốn thực hiện cũng phải nghiên cứu rất kỹ 3 báo cáo. “Hiện nay, từ một báo cáo chính trị, sẽ dễ nhớ, dễ nghiên cứu, dễ thực hiện hơn”, ông Phúc nhìn nhận, và khẳng định “đây là điểm rất mới, thể hiện sáng tạo trong nhận thức, tư duy, đổi mới mạnh mẽ cách thức làm việc”.

“Điều quan trọng nhất, thắng lợi quan trọng nhất là phải cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống, tức là hiện thực hóa nghị quyết đại hội. Đại hội cũng kế thừa tinh thần của nhiều nhiệm kỳ trước về việc “nói đi đôi với làm”, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; xác định lấy kết quả làm thước đo. Mà kết quả hướng tới là nâng cao đời sống của nhân dân, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau”. PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

Một điểm mới nữa, theo ông Phúc, văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XIII mà còn gắn với tổng kết 40 năm đổi mới. Ông Phúc nêu, báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới đã xác định những thành tựu đạt được, những bài học kinh nghiệm, những vấn đề lý luận về đổi mới.

Ông nhấn mạnh, Đại hội XIV sẽ làm rõ hơn những vấn đề có tính quy luật, lý luận của đường lối đổi mới; làm rõ thêm nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bổ sung “Lý luận về đường lối đổi mới” là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo ông Phúc, dự thảo văn kiện nhấn mạnh về kỷ nguyên mới của đất nước, nêu rõ mục tiêu đất nước chúng ta phải đạt được những gì trong nhiệm kỳ Đại hội XIV và những năm tiếp theo. Ông phân tích, sau Cách mạng Tháng Tám, mở ra thời đại mới của dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh.

Trong thời đại đó, có những kỷ nguyên, như kỷ nguyên độc lập sau khi thống nhất đất nước (năm 1975); kỷ nguyên đổi mới (năm 1986) và bây giờ là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ông Phúc nêu, để bước vào kỷ nguyên vươn mình, chúng ta đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, đến giữa thế kỷ 21 phải trở thành một nước phát triển, một nước XHCN phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Hà Nội triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Ảnh: Thanh Hiếu

Chăm lo sức khỏe cho nhân dân

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nói rằng, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh rõ về các tiền đề, điều kiện để đất nước vươn lên. Đầu tiên, đất nước phải tạo dựng được nền kinh tế đủ mạnh để vươn lên, định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển toàn diện để vươn mình.

Đất nước phải có nền khoa học, công nghệ phát triển như định hướng của Nghị quyết 57, tập trung vào chuyển đổi số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, những ngành công nghiệp mũi nhọn… để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ, thực chất hơn…

Một tiền đề, điều kiện quan trọng nữa, theo ông Phúc, là khát vọng vươn lên, ý chí đoàn kết của dân tộc. Cùng với đó là việc hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả…

Ông cũng nhấn mạnh việc chúng ta đang tập trung nhiều vấn đề chăm lo an sinh xã hội, cụ thể hoá chủ trương Nghị quyết 71, 72 của Bộ Chính trị, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân. “Nói để thấy rằng, muốn vươn mình được, chúng ta phải tạo ra những điều kiện, những tiền đề quan trọng để thúc đẩy sự phát triển”, ông nêu.

Ông Phúc nêu rằng, Đại hội XIV của Đảng cũng thực hiện việc tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025). Trong tổng kết, phải làm rõ về vai trò lãnh đạo, phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh như thế nào; tiếp tục công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như thế nào để làm cho “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, như Bác Hồ đã nói.

“Kỳ này, phải tổng kết cho rõ những giá trị đó, để lãnh đạo đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới”, ông nêu, đồng thời, cho rằng đây là điểm “rất mới”.

Ông Phúc cũng nhìn nhận, về phần tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội, trong dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội XIV có phần chương trình hành động, chỉ rõ các chương trình, đề án, dự án cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm, phân công trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương, chỉ rõ tiến độ, nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện, làm căn cứ để các cấp, các ngành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Theo ông, việc này sẽ giúp các cấp ủy đảng tập trung vào chương trình hành động một cách đầy đủ, toàn diện hơn, đi thẳng vào các vấn đề cần phải xử lý, giúp khắc phục được tình trạng xưa nay vẫn đề cập “tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu”.