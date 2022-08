Vệ tinh quân sự Nga đang theo dõi vệ tinh do thám Mỹ?

TPO - Một số nhà nghiên cứu độc lập cho rằng, Nga vừa phóng vệ tinh Kosmos-2558 để giám sát vệ tinh do thám USA-326 của Mỹ.

Ngày 1/8, từ Sân bay vũ trụ Plesetsk, Nga phóng vệ tinh 14F150 Nivelir lên quỹ đạo theo một sứ mệnh được đặt tên là Kosmos-2558. Có thông tin cho rằng Kosmos-2558 sẽ hoạt động như một vệ tinh “giám sát” để bí mật do thám các tàu vũ trụ gần đó. Điều phù hợp với khả năng và sự phát triển vũ khí chống vệ tinh trên quỹ đạo của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Kosmos-2558 là vệ tinh quân sự, sau đó được triển khai vào Quỹ đạo đồng bộ Mặt trời (SSO). Hiện tại vẫn chưa rõ sứ mệnh chính xác của vệ tinh này, nhưng nó được mô tả như một vệ tinh “giám sát”, một thuật ngữ thường được kết hợp với cái gọi là “vệ tinh sát thủ”.

Mặc dù nhiệm vụ của Kosmos-2558 vẫn chưa được tiết lộ cụ thể, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là vệ tinh USA-326 của Mỹ cũng đang được triển khai trên quỹ đạo tương tự.

Ông Jonathan McDowell, nhà thiên văn học tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian (Mỹ), lưu ý rằng quỹ đạo hiện tại của Kosmos-2558 sẽ sớm đặt nó trong vòng 80 km từ vệ tinh USA-326, cho phép thực hiện nhiệm vụ quan sát mà vẫn duy trì khoảng cách an toàn.

USA-326 được phóng vào tháng 2 năm nay từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg (Mỹ), với nhiệm vụ được đặt tên là NROL-87, một hoạt động an ninh quốc gia tuyệt mật do Văn phòng Trinh sát Quốc gia Mỹ (NRO) hợp tác với công ty SpaceX dẫn đầu.

Theo thông tin do NRO chia sẻ, USA-326 được thiết kế, chế tạo và hiện do NRO vận hành để hỗ trợ “nhiệm vụ trinh sát trên không”, tập trung vào việc bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ thông qua việc khai thác không gian - dựa trên thông tin tình báo, giám sát và trinh sát (ISR).

Tiến sĩ Marco Langbroek, giảng viên về nhận thức tình huống không gian quang học tại Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan), nhận định, dấu hiệu từ đặc điểm quỹ đạo của USA-326 cho thấy vệ tinh này là một phần của chương trình tiếp nối vệ tinh do thám KH-11 của NRO. Điều này lý giải nguyên nhân Nga muốn thăm dò chi tiết về chương trình do thám của Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga triển khai vệ tinh để có thể giám sát sự hiện diện trong không gian của Mỹ. Năm 2020, Nga phóng lên quỹ đạo một vệ tinh tên là Kosmos-2542. Vệ tinh này được cho là đã “bám theo” vệ tinh do thám KH-11 của NRO.

Năm 2018, Nga thông báo, bốn vật thể sẽ được phóng lên vũ trụ, mâu thuẫn trực tiếp với dữ liệu do Trung tâm Điều hành Không gian Liên hợp của quân đội Mỹ thu được cho thấy năm vật thể đã thực sự được phóng lên bầu khí quyển. Các quan chức Mỹ nghi ngờ rằng vật thể thứ năm là một vệ tinh giám sát, vì trước đó Nga thông báo về việc phóng bốn vệ tinh như vậy trong giai đoạn 2014-2017.