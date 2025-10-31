Vật liệu sinh học từ phụ phẩm cà phê, ca cao thu hút sự quan tâm tại Vietnam Coffee Expo 2025

Từ ngày 30/10 – 1/11/2025, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Helvetas Việt Nam giới thiệu đến đông đảo khách tham quan và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước các giải pháp bao bì sáng tạo từ phụ phẩm nông nghiệp như vỏ quả và vỏ hạt ca cao, bã cà phê, xơ dừa...

Đây là một phần trong Dự án “Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất ca cao” (Circular Economy Cocoa Project) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, nhằm thúc đẩy ứng dụng vật liệu sinh học và giảm phát thải carbon trong ngành nông sản – thực phẩm Việt Nam.

Một số vật liệu sinh học được Helvetas giới thiệu tại Coffee Expo 2025

Mỗi năm, Việt Nam tạo ra hàng chục triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp, phần lớn chưa được tái sử dụng hiệu quả, gây lãng phí nguồn sinh khối và tác động tiêu cực tới môi trường. Trong khi đó, nhiều ngành sản xuất vẫn phụ thuộc vào vật liệu nguyên sinh và nguyên liệu hóa thạch, dẫn đến chi phí cao, cạn kiệt tài nguyên và phát thải lớn.

Trước thực tế đó, các sáng kiến mà Helvetas giới thiệu tại triển lãm mở ra hướng đi mới – biến phế phẩm thành vật liệu xanh, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

Từ phụ phẩm nông nghiệp đến vật liệu xanh ứng dụng thực tế

Từ năm 2022, Dự án “Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất ca cao” do Helvetas Việt Nam thực hiện đã hỗ trợ hàng nghìn nông hộ và doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành áp dụng các giải pháp kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp tái sinh, cải tiến quy trình canh tác và chế biến, tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp, giúp giảm tác động môi trường, tối ưu chi phí và tăng thu nhập. Tại Vietnam Coffee Expo 2025, Dự án mang đến loạt sản phẩm tiên phong: bao bì, pallet, đồ dùng được làm từ phế phụ phẩm của các ngành cà phê, ca cao, dừa v.v...

Đặc biệt, pallet sinh học làm từ xơ dừa là điểm nhấn nổi bật, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Sản phẩm hướng tới thay thế pallet gỗ và nhựa truyền thống, góp phần giảm phát thải carbon, tiết kiệm chi phí vận chuyển và hạn chế phá rừng – một bước tiến trong hành trình “xanh hóa” chuỗi cung ứng nông sản Việt Nam.

Các sản phẩm vật liệu sinh học được Helvetas trưng bày tại gian hàng G06 từ 30/10 tới 1/11/2025

Ông Anh Dương, chuyên gia vật liệu sinh học của AirX Carbon – đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho dự án – chia sẻ: “1.000 tấm pallet sinh học có thể lưu trữ tới 34 tấn carbon. Sản phẩm đáp ứng được nhu cầu lưu kho và xuất khẩu, đồng thời có giá thành rẻ hơn khoảng 20% so với pallet gỗ.”

Bên cạnh đó, dự án còn trưng bày các mẫu vật liệu nhựa sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp. Bã cà phê hoặc bột vỏ ca cao xay mịn trộn với PLA (polylactic acid) tạo nên loại nhựa có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn, phù hợp cho các sản phẩm dùng một lần như ly, ống hút, khay đựng. Ngoài ra, công thức pha trộn phụ phẩm với nhựa PP giúp tạo ra các sản phẩm có độ bền tới 5 năm, có thể thay thế nhựa thông thường hoặc ứng dụng cho đồ dùng tái sử dụng và sản phẩm thương hiệu (merchandise) của các chuỗi cà phê, nhà hàng và khách sạn.

Một giải pháp bao bì mới đầy tiềm năng mà Dự án đã hỗ trợ triển khai là giấy gói làm từ vỏ lụa hạt ca cao. Sản phẩm giữ nguyên vẻ thủ công đặc trưng, có độ mềm, mịn, dễ gấp, lại thân thiện môi trường, đang được Marou Chocolates sử dụng làm giấy gói sô-cô-la.

Đưa các giải pháp tuần hoàn đến gần hơn với doanh nghiệp

Vietnam Coffee Expo là sự kiện uy tín hàng đầu trong ngành F&B, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp ngành cà phê, trà. Năm 2024, triển lãm thu hút 200 gian hàng và hơn 19.000 khách tham quan đến từ Hàn Quốc, Dubai, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Indonesia, Bỉ….

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Quản lý Dự án, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn các giải pháp tuần hoàn trong ngành ca cao, đặc biệt là các vật liệu bao bì sáng tạo từ phế phụ phẩm nông nghiệp, được giới thiệu rộng rãi hơn, kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước để cùng mở ra cơ hội hợp tác, thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn và góp phần giúp Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).”

Khách tham quan hứng thú tìm hiểu về các sản phẩm làm từ phế phụ phẩm nông nghiệp.

Trong bối cảnh ngành F&B và logistics đang tìm kiếm vật liệu thay thế nhựa và giải pháp sản xuất bền vững, gian hàng của Helvetas tại Vietnam Coffee Expo 2025 không chỉ là điểm trưng bày công nghệ mới, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình xanh của ngành nông nghiệp Việt Nam.