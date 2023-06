Vàng thế giới giảm mạnh, trong nước tăng nhẹ

TPO - Vàng thế giới trong nước hôm nay (21/6) giảm mạnh. Trong khi đó, giá vàng SJC trong nước lại tăng nhẹ lên 67,1 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 7h45 ngày 21/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,5 - 67,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 50.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng SJC tại thị trường Hà Nội 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu ở mức 66,5 - 67,05 triệu đồng/lượng, tăng 80.000 đồng/lượng chiều bán ra. Vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu ở mức 55,88 - 56,73 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 1.936 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với sáng qua theo giờ Việt Nam. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp giá vàng thế giới giảm.

Chuyên gia thế giới cho rằng, giá vàng giảm do sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD. Rạng sáng hôm nay, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng mạnh trở lại đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với việc nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Thị trường vàng đang chờ đợi những phát biểu mới nhất của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Nhiều người cho rằng Chủ tịch ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới sẽ lặp lại các bình luận tại cuộc họp báo mới đây, trong đó ông để ngỏ về khả năng lãi suất cao hơn trong tương lai.

Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ phát biểu của ông Powell để tìm manh mối mới về thời điểm tăng lãi suất.

Giá vàng thế giới hiện tương đương gần 55,3 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá, chưa kể thuế, phí. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới gần 12 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 20/6, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.718 đồng/USD, tăng 21 đồng/USD so với cùng thời điểm ngày hôm qua.