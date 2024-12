'Vấn nạn' xe khách trá hình Hà Nội: Phố dài 900 mét có 11 văn phòng nhà xe bị đề nghị rút giấy phép

TPO - Sau khi kiểm tra xác định các văn phòng nhà xe hợp đồng đang hoạt động trá hình, công an một số quận trên địa bàn Hà Nội thống nhất đề nghị rút giấy phép. Trong số này có tuyến phố chỉ dài 900 mét nhưng có đến 11 văn phòng nhà xe bị đề nghị rút giấy phép hoạt động.

Thời gian qua, tình trạng xe hợp đồng loại limousine hoạt động rầm rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Khi hoạt động, các xe này đã biến vỉa hè, lòng đường thành nơi trung chuyển khách, bốc xếp hàng hóa. Các văn phòng giao dịch này đều hoạt động sai chức năng.

Vào các giờ cao điểm trong gần 1 tuần trở lại đây, ghi nhận trên các tuyến phố Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ, Kim Đồng (quận Hoàng Mai); Phố Vọng, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng); Trần Vỹ, Duy Tân, Khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy); Nguyễn Hoàng, Trần Bình ( quận Nam Từ Liêm); Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm); Cát Linh, Hoàng Cầu (quận Đống Đa)… xe hợp đồng limousine còn ngang nhiên dừng đỗ, đón khách ngay trên đường, gây ùn tắc giao thông kéo dài.

Ngay tại giờ cao điểm sáng 2/12, đường Nguyễn Hữu Thọ qua Linh Đàm (quận Hoàng Mai) có đông phương tiện qua lại nhưng nhiều xe hợp đồng limousine vẫn đỗ trên đường thành hàng dài bắt khách, trong số này có xe 36B-05405 dừng cố định đoạn trước khách sạn Mường Thanh trong thời gian dài.

Thậm chí, lòng đường Lê Duẩn chỉ rộng 2 làn xe/chiều nhưng giờ cao điểm sáng ngày 26/11 có đến 2 xe hợp đồng limousine với BKS 29H-06529, 29H-06528 dừng đỗ bắt khách chiếm hơn 1 làn đường, khiến đường Lê Duẩn chiều Bách Khoa - nội đô ùn tắc kéo dài cả ki-lô-mét.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 2/12, Trung tá Bùi Chí Hùng, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an quận Cầu Giấy xác nhận, xe hợp đồng loại limousine hiện đang hoạt động bất kể ngày đêm trên đường. “Tình trạng này đã gây mất trật tự đô thị, gây ảnh hưởng đến giao thông, đi lại và rất khó dẹp bỏ triệt để”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, với các nhà xe có văn phòng, trụ sở điều hành trên các tuyến phố, lực lượng chức năng có cơ sở để kiểm tra, xử lý, với các xe hoạt động “chợ” như chỉ đến các khu đất trống, khuôn viên các tòa nhà - địa điểm nhà xe hẹn khách đón rồi đi ngay, đang gây khó khăn cho công tác xử lý.

PV Tiền Phong nêu ra các địa điểm xe hợp đồng hoạt động nhộn nhịp và có kèm theo văn phòng như phố Trần Vỹ, phố Duy Tân và khu đô thị Nam Trung Yên, Cổng công viên Cầu Giấy… ông Hùng cho biết, Đội đã kiểm, tra xử lý nhiều lần, nhiều vụ.

“Qua kiểm tra thực tế, các nhà xe này chỉ có giấy phép lập văn phòng để giao dịch hành chính, không có chức năng huy động xe, không được đón, nhận trả khách tại đây… Do vậy việc các văn phòng này vừa nhận khách, vừa huy động xe đến dừng đỗ, cho khách lên xuống xe để vận chuyển… là sai”, ông Hùng nêu thực tế.

Công an các quận đồng loạt đề nghị rút giấy phép

Ngày 2/11, PV Tiền Phong đặt câu hỏi về giải pháp xử lý mạnh mẽ hơn, thay vì chỉ xử phạt và đẩy đuổi như lâu nay, đại diện Công an các quận cho biết, lãnh đạo Công an quận đã giao cho Đội CSGT - Trật tự quận chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp sau đó phối hợp với CSGT - Thanh tra giao thông thành phố kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Tại địa bàn quận quận Hai Bà Trưng, Trung tá Nguyễn Văn Kiệt, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, Đội đang phối hợp với công an các phường để rà soát, lên danh sách từng khu vực, văn phòng các nhà xe hoạt động để đưa ra phương án kiểm tra, xử lý phù hợp. Tuy nhiên, ông Kiệt cho biết, trong quá trình kiểm tra, rà soát nếu phát hiện nhà xe lập văn phòng nhưng không có chức năng hoạt động vận tải (nhận, đón trả khách, huy động xe) thì Đội sẽ cương quyết kiến nghị rút giấy phép.

Theo ông Kiệt, hiện nay 3 văn phòng nhà xe hợp động trên phố Lê Duẩn gồm: “X.E Viet Nam”, nhà xe “Duy Khang”, nhà xe “Hà Hải”, Đội và Công an phường đã xác định được các nhà xe này chỉ có giấy phép giao dịch hành chính, không có chức năng hoạt động vận tải, từ thực tế này Công an quận đang giao cho công an phường làm các thủ tục đề nghị cơ quan chức năng rút giấy phép hoạt động.

Trung tá Nguyễn Văn Tĩnh, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hoàng Mai cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng trên địa bàn quận chỉ kiểm tra, xử phạt nhắc nhở, với các khu vực đang có nhiều xe hợp đồng hoạt động trên đường, trong đó có đường Giải Phóng, Kim Đồng, Nguyễn Hữu Thọ, Pháp Vân… Đội sẽ kiểm tra cả các văn phòng hoạt động và đưa ra các giải pháp xử lý hiệu quả.

Tại khu vực quận Cầu Giấy, Trung tá Bùi Chí Hùng, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an quận Cầu Giấy cho biết, từ chủ trương kiểm tra và xử lý tận gốc, qua kiểm tra, rà soát các khu vực và văn phòng nhà xe hợp đồng hoạt động, riêng tại tuyến phố Trần Vỹ (tuyến phố dài 900 mét) Đội CSGT - Trật tự Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện có đến 11 văn phòng nhà xe hợp đồng hoạt động sai chức năng. Từ thực tế này, ông Hùng cho biết, Đội đang làm đề xuất rút giấy phép hoạt động các văn phòng nhà xe này.