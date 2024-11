Đề xuất rút giấy phép văn phòng 3 nhà xe biến lòng đường thành 'bến lậu'

TPO - Sáng 26/11, sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh “Xe hợp đồng dừng đón khách giờ cao điểm, giao thông tại phố Lê Duẩn ùn tắc”, trong chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) đã sang báo làm việc và đưa ra giải pháp xử lý.

Tại tòa soạn báo Tiền Phong, thiếu tá Đỗ Quang Hùng, Phó Trưởng Công an phường Nguyễn Du, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, tuyến đường Lê Duẩn đoạn từ Công viên Thống Nhất đến nút giao với phố Nguyễn Du thuộc địa bàn phường quản lý.

“Mặc dù được công an phường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nhiều nhưng hiện các xe khách hợp đồng loại limousine vẫn dừng đỗ đón trả khách tại đây, việc này vừa gây mất trật tự đô thị vừa gây rối loạn giao thông” - thiếu tá Đỗ Quang Hùng nói.

Theo ông Hùng, hiện việc kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các xe khách được báo chí gọi là “trá hình” hoạt động trên đường Lê Duẩn của công an phường đang gặp nhiều khó khăn, trong đó có việc công an phường chỉ có chức năng xử lý dừng đỗ. Trong khi đó, tuyến đường Lê Duẩn qua địa bàn phường chỉ có biển cấm đỗ, không cấm dừng, do vậy xe khách nếu đỗ trên đường và vẫn nổ máy, bật xi-nhang (đèn cảnh báo) thì rất khó xử lý.



Tuy nhiên, qua buổi làm việc, đại diện báo Tiền Phong đã đưa ra nhiều thông tin, số liệu thu thập được cho thấy: các xe hợp đồng của nhiều nhà xe tại đây đang hoạt động và bắt trả khách có hệ thống, được tổ chức theo giờ, lốt, thậm chí xe sẵn sàng vào đường Lê Duẩn giờ cao điểm; cụ thể như vụ 2 xe BKS 29H-06529, 29H-06528 của nhà xe: "X.E Viet Nam" dừng bắt khách, gây ùn tắc kéo dài sáng nay (26/11)... Ông Hùng đã xác nhận việc này.

Cùng với đó, ông Hùng cho biết, qua theo dõi, thống kê của Công an phường Nguyễn Du, hiện trên đường Lê Duẩn đoạn từ công viên Thống Nhất đến nút giao với phố Trần Nhân Tông đang có xe hợp đồng của 3 nhà xe hoạt động thường xuyên, gồm: Nhà xe “X.E Viet Nam”, nhà xe “Duy Khang”, nhà xe “Hà Hải”. Hiện cả ba nhà xe này đều có văn phòng trên đường Lê Duẩn.

Sau khi cùng xác nhận và thống nhất với đại diện báo Tiền Phong sự việc, các văn phòng của các nhà xe này chỉ được cấp giấy phép mở văn phòng giao dịch hành chính, không có chức năng hoạt động vận tải, cho xe vào dừng đỗ bắt khách, ông Hùng cho biết, Công an phường sẽ làm đề xuất với quận và các cơ quan có chức năng thu hồi giấy phép cả 3 văn phòng nhà xe gồm Nhà xe “X.E Viet Nam”, nhà xe “Duy Khang”, nhà xe “Hà Hải” trên đường Lê Duẩn.

Lý do đề xuất rút giấy phép, ông Hùng thông tin, do các văn phòng này đang hoạt động sai giấy phép, gây mất trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. “Kết quả của việc giải quyết này sẽ được công an phường Nguyễn Du thông tin cụ thể báo Tiền Phong trong thời gian tới” - ông Hùng khẳng định.

Thời gian qua, báo Tiền Phong có nhiều phản ánh, thậm chí tuyến bài phản ánh tình trạng nhiều "bến xe lậu" mọc lên nhan nhản trên đường Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại các bến xe này, xe khách, xe hợp đồng đeo logo, biển hiệu các nhà xe: “X.E Viet Nam”, nhà xe “Duy Khang”, nhà xe “Hà Hải”, nhà xe "Hoàng Bảo", "Tràng An"… vào dừng đỗ, đón trả khách, nhận - gửi hàng cả ngày đêm, gây ùn tắc, rối loạn giao thông. Khi báo Tiền Phong phản ánh, cả Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) và Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quân kiểm tra, xử phạt.