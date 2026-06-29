'UEB Pickleball 2026' quy tụ 130 vận động viên, gây quỹ học bổng cho sinh viên khó khăn

Không chỉ tạo sân chơi thể thao dành cho cộng đồng yêu thích pickleball, 'UEB Pickleball 2026' còn hướng tới mục tiêu gây quỹ học bổng, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua nguồn lệ phí tham gia giải đấu.

Trong hai ngày 27 - 28/6, giải đấu 'UEB Pickleball 2026' đã diễn ra, quy tụ khoảng 130 vận động viên là cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, phụ huynh và gia đình sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội).

'UEB Pickleball 2026' quy tụ 130 vận động viên, gây quỹ học bổng cho sinh viên khó khăn.

Trong bối cảnh pickleball ngày càng phát triển mạnh tại Việt Nam, giải đấu được tổ chức nhằm xây dựng sân chơi thể thao chuyên nghiệp, lành mạnh, tạo cơ hội giao lưu giữa các thành viên trong cộng đồng UEB, đồng thời khuyến khích phong trào rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần.

Các vận động viên tham gia giải đấu.

Điểm đặc biệt của 'UEB Pickleball 2026' không chỉ nằm ở những màn tranh tài mà còn ở giá trị cộng đồng mà chương trình hướng đến. Theo Ban tổ chức, nguồn lệ phí từ giải đấu sẽ được sử dụng để hình thành quỹ học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Thông qua hoạt động này, mỗi trận đấu không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần thể thao mà còn trở thành cầu nối của sự sẻ chia, tiếp thêm động lực cho các sinh viên vượt khó trên hành trình học tập.

Các vận động viên tham gia giải đấu.

Với khoảng 130 vận động viên tham dự, giải đấu hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, cùng các hoạt động giao lưu, kết nối dành cho những người yêu thích pickleball. Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ góp phần lan tỏa lối sống tích cực, khuyến khích cộng đồng duy trì thói quen rèn luyện thể chất.

Ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải.

Đối với sinh viên UEB, giải đấu còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện kỹ năng tổ chức sự kiện, làm việc nhóm, nâng cao tinh thần kỷ luật và trách nhiệm xã hội. Thông qua việc tham gia tổ chức, thi đấu và đồng hành cùng chương trình, sinh viên có thêm cơ hội kết nối với cộng đồng, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và cống hiến.