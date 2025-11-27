UDIC: Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Luyến vinh danh Sao đỏ - Doanh nhân trẻ tiêu biểu 2025

Ông Nguyễn Văn Luyến – Tổng giám đốc Tổng công ty UDIC được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Đây không chỉ là sự ghi nhận cá nhân đối với người thuyền trưởng đã chèo lái Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH một thành viên vượt qua nhiều thách thức thị trường, mà còn khẳng định vị thế vững vàng của một nhà thầu hàng đầu luôn đi đầu trong đổi mới công nghệ, đảm bảo chất lượng và tiến độ cho các công trình trọng điểm quốc gia. UDIC đang tiếp tục khẳng định thương hiệu uy tín, năng lực cao trong bối cảnh nhiều nhà thầu gặp khó khăn về pháp lý và nguồn cung vật liệu.

Dấu ấn cá nhân và uy tín tập thể tại Sao đỏ 2025

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, đã xướng tên Tổng giám đốc Tổng công ty UDIC, Ông Nguyễn Văn Luyến, là một trong số các doanh nhân trẻ tiêu biểu được tuyên dương. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp tiêu biểu của ông Luyến cho doanh nghiệp và xã hội trong thời gian qua.

Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025 là một sự kiện có ý nghĩa lớn, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao như đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Hồ Quốc Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; và đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Năm nay, chương trình bình chọn đã thu hút hơn 300 ứng viên đăng ký. Qua quá trình chọn lọc kỹ lưỡng, Hội đồng sơ tuyển và chung tuyển đã làm việc nghiêm túc, khách quan để thống nhất lựa chọn ra TOP100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 và 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất được trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2025.

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Luyến chụp ảnh cùng Danh hiệu Sao đỏ danh dự, Bà Lâm Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Ba Bánh Hà Nam

Phát triển nguồn lực và đổi mới công nghệ

Với vai trò Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Văn Luyến luôn đặt sự quan tâm hàng đầu vào việc phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng lao động. Ông chú trọng vào việc tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ lao động, đồng thời đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quản lý công việc.

Đầu tư vào công nghệ là một trong những chiến lược cốt lõi dưới sự lãnh đạo của ông Luyến. UDIC đã chú trọng đầu tư nhiều máy móc, thiết bị công nghệ thi công hiện đại để đảm bảo khả năng thực hiện các công trình có quy mô lớn, đòi hỏi cao về kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật và tiến độ. Chính nhờ sự đầu tư này, số lượng các công trình UDIC dự thầu và trúng thầu ngày càng tăng lên.

Đáng chú ý, thương hiệu UDIC gắn liền với nhiều công trình có ý nghĩa to lớn về chính trị - kinh tế - xã hội trên khắp cả nước. Những dự án nổi bật mà UDIC trực tiếp tham gia thi công trong những năm gần đây có thể kể đến như: Đường vành đai 4; Trung tâm pháp y Hà Nội; Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tây Hồ, Hà Nội; Bệnh viện phụ sản Hải Dương; Thi công xây dựng và hoàn thiện biệt thự tại lô đất Q68 thuộc dự án Khu đô thị Nam Thăng Long; Đường Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình; Đường trục tuyến 3 Tỉnh Thái Bình.

Đặc biệt, uy tín và năng lực của Tổng công ty UDIC được thể hiện qua hàng loạt giải thưởng và xếp hạng danh giá trong nhiều năm: Liên tục nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do VietNam Report bình chọn. Nhiều năm đạt Top 10 Nhà thầu và chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam. Đạt Top 10 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Đã nhận được Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt và rất nhiều giải thưởng chất lượng khác.

Với những đóng góp to lớn đó, cá nhân Ông Nguyễn Văn Luyến cũng đã nhận được các giải thưởng cao quý của Nhà nước và các tổ chức uy tín như: Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Việc Tổng giám đốc Nguyễn Văn Luyến được vinh danh tại Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược, khả năng dẫn dắt và điều hành xuất sắc, góp phần củng cố vị thế vững chắc của UDIC trong ngành xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị Việt Nam.