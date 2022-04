U23 Việt Nam vẫn để lại nỗi lo dù thắng U20 Hàn Quốc

TPO - Ngày thi đấu thứ ba Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast tiếp tục cho thấy trình độ cực cao của các vận động viên dự giải sau khi golfer Nguyễn Huy Thắng ghi thêm một điểm hole in one ấn tượng tại hố số 17.

