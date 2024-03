Tuyến cao tốc được khởi công xây dựng đầu tiên tại Việt Nam?

icon Cao tốc Bến Lức - Long Thành

icon Cao tốc Láng Hòa Lạc

icon Dầu Giây- Phan Thiết

Câu trả lời đúng là đáp án A: Cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công vào năm 2014 với vốn đầu tư hơn 31.300 tỷ đồng. Hiện đây là tuyến cao tốc có mức đầu tư trên mỗi km lớn nhất cả nước. Năm 2014, cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công xây dựng. Tuyến cao tốc dài hơn 57 km, đi qua địa phận các tỉnh: Long An, Đồng Nai và TP. HCM. Dự án do ‏ ‏Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư ‏ ‏với ‏ ‏tổng vốn đầu tư toàn dự án giai đoạn một là 1,6 tỷ USD (31.320 tỷ đồng), bình quân lên tới 28,2 triệu USD/km (542‏ ‏ tỷ đồng/km)‏ ‏. ‏ Đây là cao tốc đắt nhất Việt Nam, cao hơn nhiều so với các cao tốc xếp ngay sau nó là TP. HCM - Mộc Bài (mức đầu tư 418 tỷ đồng/km), cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (mức đầu tư 370 tỷ đồng/km), cao tốc TP. HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (mức đầu tư 352 tỷ đồng/km)...