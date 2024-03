Giải marathon nào được đánh giá là giàu nhất thế giới?

icon New York City Marathon

icon Berlin Marathon

icon Chicago Marathon

icon Tokyo Marathon

Câu trả lời đúng là đáp án A: New York City Marathon được thành lập vào năm 1970 và hiện đang được coi là cuộc đua marathon quy mô lớn nhất thế giới. Năm 2013, đã có khoảng 51.999 người tham gia và đã có 51.394 người hoàn thành phần thi. Cuộc đua đã được tiến hành vòng qua tất cả các quận của thành phố New York. Cuộc đua marathon này được tổ chức vào mỗi chủ nhật đầu tiên của tháng 11. Ngoại trừ vào năm 2012, do ảnh hưởng bởi bão Sandy, cuộc đua đã bị hủy bỏ kể từ khi nó thành lập. Đây được coi là 1 trong số những giải đua treo thưởng lớn nhất thế giới với tổng giải thưởng trị giá hơn 700.000 USD. Phần thưởng cho người chiến thắng là 130.000 USD. Đối với người chiến thắng trong quá khứ (lặp lại), giải thưởng được tăng lên