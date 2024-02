Thác Bản Giốc có mấy tầng?

icon Công viên địa chất Toàn cầu Non Nước

icon Công viên địa chất Lạng Sơn

Câu trả lời đúng là đáp án A: Công viên địa chất non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.275 km2 (chiếm gần một nửa diện tích của tỉnh Cao Bằng), gồm 6 huyện Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và một phần diện tích của ba huyện Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An. Công viên địa chất là nơi minh chứng cho lịch sử phát triển địa chất phức tạp kéo dài đến hơn 500 triệu năm ở vùng đất này. Ngày 12/4/2018, UNESCO công nhận Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu.