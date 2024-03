New Zealand thuộc châu lục nào?

icon Tiếng Anh

icon Tiếng New Zealand

icon Tiếng Māori

Câu trả lời đúng là đáp án A: Tiếng Anh là ngôn ngữ chính ở New Zealand, được sử dụng bởi 95,4% dân số. Tiếng Anh New Zealand tương tự như tiếng Anh Úc và nhiều người nói từ Bắc bán cầu không thể phân biệt được các dấu. Một số địa danh và một số nơi ở New Zealand như: Onehunga hay Nguru vẫn sử dụng tiếng Maori. Ước tính có khoảng 130.000 người New Zealand vẫn sử dụng tiếng Maori. Ngôn ngữ này gắn liền với nền văn hóa Maori lâu đời - nét văn hóa thú vị bạn có thể tìm hiểu. Nếu có ý định học tập, hay định cư lâu dài tại New Zealand bạn nên học thêm tiếng Māori để hiểu và dễ dàng hòa nhập với văn hóa và con người New Zealand.