Tuyên án nhóm cựu cảnh sát kinh tế bỏ lọt bà trùm Mười Tường

TPO - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ dẫn tới bỏ lọt hành vi buôn lậu do bà Mười Tường cầm đầu, cựu trưởng Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh An Giang bị tuyên phạt lĩnh 18 tháng tù, hai thuộc cấp lĩnh lần lượt 18 và 17 tháng tù.

Ngày 3/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại phòng PC03 Công an tỉnh An Giang, với các bị cáo gồm: Hồ Văn Tấn (cựu trưởng Phòng PC03), Lê Tấn Tài (cựu phó trưởng Phòng PC03) và Nguyễn Minh Trí (cựu điều tra viên).

Bao che, bỏ lọt tội phạm

Theo cáo trạng, năm 2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ (C03) Bộ Công an phát hiện, trên địa bàn tỉnh An Giang có tổ chức hoạt động buôn lậu hàng hoá quy mô lớn, mang tính chất chuyên nghiệp từ Campuchia về Việt Nam, do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) và Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh) là chị em ruột cầm đầu. Đường dây buôn lậu này có sự giúp sức của Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền và một số đối tượng khác.

Ngày 23/12/2018, tại khu Kênh Ruột, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, C03 Bộ Công an đã bắt quả tang 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Điện, Nguyễn Văn Lình, Trần Văn Tánh đang vận chuyển hàng buôn lậu (gồm đường cát, quần áo, giày dép, túi xách cũ, lô hàng trị giá hơn 1 tỷ đồng).

Sau đó, C03 Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng trên về tội “buôn lậu”. Mở rộng điều tra, đầu năm 2019, C03 tiếp tục ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Phương, Tới và Niên về tội “buôn lậu”, nhưng do các bị can này bỏ trốn nên C03 ra quyết định truy nã.

Ngày 11/09/2019, C03 chuyển hồ sơ vụ án “buôn lậu” đến PC03 Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang phân công cho Tài, Trí - điều tra viên, thụ lý giải quyết.

Do các bị can Phương, Tới và Miền bỏ trốn, có vai trò trực tiếp giao dịch với Út Mạnh, Mười Tường, và chưa thu thập được tài liệu chứng minh chủ sở hữu số hàng buôn lậu bị bắt giữ, nên PC03 ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Từ đó thay đổi tội danh đối với các bị can Dũng, Điện, Lình, Tánh từ tội “buôn lậu” sang tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Đồng thời, PC03 tách vụ án buôn lậu của Phương, Tới, Miền ra để khi nào bắt được bị can xử lý sau. Sau đó Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với 3 bị can này.

Tháng 4/2020, Phương, Tới, Miền lẩn trốn tại Campuchia muốn về nước nên có ý định ra đầu thú, nên nhóm này gọi điện cho người nhà đến gặp Mười Tường nhờ giúp đỡ, nhờ xin được tại ngoại sau khi ra đầu thú.

Mười Tường biết Lê Tấn Tài có quan hệ họ hàng với chồng mình nên đã điện thoại nhờ Tài giúp đỡ cho Phương, Tới, Miền khi ra đầu thú được tại ngoại và vụ án được giải quyết nhanh.

Năm 2021, vụ án được đưa ra xét xử thì Phương, Tới, Miền thay đổi lời khai, thừa nhận Út Mạnh là chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn lậu nên tòa trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Lúc đó, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi – đang làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã giao vụ án cho Văn phòng Cảnh sát điều tra để điều tra bổ sung. Kết quả làm rõ được vai trò của Mười Tường và Út Mạnh.

Trên cơ sở kết quả điều tra bổ sung vụ án, Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh An Giang nhận thấy có dấu hiệu sai phạm của các điều tra viên và một số lãnh đạo PC03 trong quá trình phục hồi điều tra vụ án “buôn lậu”, nên đã giao Uỷ ban Kiểm tra Công an tỉnh An Giang kiểm tra khi dấu hiệu vi phạm đối với cá nhân liên quan.

Kết quả kiểm tra xác định, Tấn, Trí, Tài trong quá trình điều tra vụ án trên có động cơ vụ lợi cá nhân, cố ý làm trái các quy định của pháp luật trong việc điều tra vụ án; cố ý không thực hiện đầy đủ các hoạt động tố tụng theo quy định, dẫn đến bỏ lọt tội phạm và các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Sau đó, Công an An Giang chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao điều tra theo thẩm quyền. Đến giữa tháng 6/2023, Tấn, Tài và Trí lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cựu trưởng phòng xin

Nói lời sau cùng tại phiên toà, bị cáo Tấn cho biết, trước đó, bị cáo là Trưởng Công an huyện An Phú. Sau khi nhận nhiệm vụ tại PC03 Công an tỉnh An Giang, do kinh nghiệm còn mới nên quá trình chỉ đạo thực hiện công việc của bị cáo còn chủ quan, tin tưởng cấp dưới dẫn đến sai phạm như cáo trạng truy tố. Bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Bị cáo Tài thừa nhận sai phạm, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Trí cho biết bản thân là điều tra viên, không thực hiện đúng nhiệm vụ nên gây hậu quả như ngày hôm nay, cũng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt sớm trở với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Tấn 18 tháng tù, Lê Tấn Tài 18 tháng tù, Nguyễn Minh Trí 17 tháng tù; cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm từ khi chấp hành xong hình phạt.