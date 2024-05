Tuổi trẻ Yên Bái ra quân Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2024

TPO - Sáng 31/5, Tỉnh Đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân khởi động Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2024 tại trường PTDT bán trú tiểu học Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 được Tỉnh Đoàn Yên Bái triển khai từ tháng 4 đến tháng 8, với 1 chương trình, 4 chiến dịch trọng tâm gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi, các chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh, Tình nguyện Hoa phượng đỏ, Tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Tình nguyện Hành quân xanh.

Trong đó, Tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức 3 ngày hoạt động cao điểm tại 100% cơ sở Đoàn toàn tỉnh gồm Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6), Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn (29/6) và Ngày cao điểm chung tay xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn (21/7).

Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức một số hoạt động như: Chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng văn minh đô thị; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp…

Chiến dịch là dịp để tuổi trẻ Yên Bái phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, mang ý nghĩa thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Tại Lễ ra quân, Tỉnh Đoàn Yên Bái - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp cùng chính quyền huyện Văn Yên hỗ trợ xây dựng 1 sân chơi thiếu nhi, 1 công trình thắp sáng sân chơi, xây dựng bể xử lý rác thải tập trung và lắp đặt các thùng rác di động với tổng giá trị trên 30 triệu đồng, trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên.

Tỉnh Đoàn Yên Bái vận động các đơn vị trao tặng 1.000 đôi giày cho các em học sinh trường Phổ thông DTBT và Tiểu học Châu Quế Hạ và trường PTDTBT và THCS Châu Quế Hạ. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng 3 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức một số hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân, học sinh và cắt tóc miễn phí cho thanh thiếu nhi.

Một số hoạt động của tuổi trẻ Yên Bái trong buổi lễ ra quân thanh niên tình nguyện 2024: