Tuổi trẻ Thủ đô dẫn dắt 'toa tàu' phong trào thanh niên cả nước

TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, Thành Đoàn Hà Nội, thanh niên và phong trào thanh niên của Thủ đô phải sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm đầu tàu trong phong trào thanh niên cả nước hoặc chí ít là khu vực phía Bắc. “Đã là đầu tàu thì phải có khả năng dẫn dắt các toa tàu, phải tạo được sự ảnh hưởng, có sự chi viện, hỗ trợ về phong trào cho các địa phương khó khăn, còn yếu hơn mình với tinh thần Hà Nội vì cả nước”, anh Huy nói.

Khí chất thanh niên Thủ đô phải là khí chất của “3 sẵn sàng”

Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội, khóa XVI, 2022 - 2027, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã có những bước phát triển tích cực, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Trong đó, nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động “làm theo” được cụ thể hóa thành các hành động cụ thể, các công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới” đã góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Theo anh Huy, các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô gắn với chuyên môn, nghiệp vụ trên tinh thần “Hà Nội vì cả nước”. Phong trào "Tôi yêu Hà Nội", một nét riêng có của Đoàn thanh niên thành phố đã thể hiện trách nhiệm, sự đóng góp của tuổi trẻ trong việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại”, anh Huy nói.

Anh Huy cũng đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung kích, đi đầu của thanh niên Thủ đô trong tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách, chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

“Kết quả toàn diện trên các mặt công tác là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô. Vai trò, vị thế và sức ảnh hưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thủ đô Hà Nội ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực vào kết quả chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Anh Huy cho rằng, Hà Nội là đơn vị có quy mô đoàn viên và thanh niên lớn nhất cả nước, vì vậy thực hiện hiệu quả việc khơi dậy khát vọng vươn lên trong lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc là việc có ảnh hưởng tích cực đến nhiều địa phương, nhiều vùng và thanh niên cả nước.

“Hình mẫu thanh niên Thủ đô mà chúng ta đang cố gắng xây dựng và hình ảnh thực tế thanh niên Thủ đô phải là một, phải rất toàn diện trên các mặt Đức – Trí – Thể - Mỹ. Khí chất thanh niên Thủ đô phải là khí chất của “3 sẵn sàng” của thanh niên Thủ đô những năm tháng đấu tranh rực lửa. Tác phong của thanh niên Thủ đô phải là tác phong thanh lịch của người Tràng An”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy cũng đề nghị cần chủ động đấu tranh với cái xấu, với những biểu hiện suy thoái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa mạng.

Sẵn sàng hỗ trợ, chi viện cho địa phương yếu hơn mình

Theo anh Huy, Thủ đô, không những là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm về văn hóa, khoa học, giáo dục, nơi có nhiều cơ sở giáo dục, đào tạo nhất cả nước, có số lượng học sinh, sinh viên đông bậc nhất cả nước và cũng là nơi hội tụ nhiều trí thức trẻ trên các lĩnh vực. Anh Huy đề nghị, Đoàn thanh niên thành phố cần quan tâm hơn và có giải pháp phù hợp để đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong tất cả các khối đối tượng thanh niên, đặc biệt trong học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, vì đây là lợi thế của mình. Nhấn mạnh cần tạo nhiều sắc thái mới, nét riêng đặc trưng, mô hình có tính dẫn dắt, lan tỏa, anh Huy bày tỏ mong muốn: “Nhiệm kỳ tới, tôi mong rằng khi nói đến những điểm sáng trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo mọi người sẽ phải nghĩ ngay đến Thành Đoàn Hà Nội”.

Theo anh Huy, tuổi trẻ thành phố đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, là hạt nhân, lực lượng xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số, vì vậy, Đoàn thanh niên TP Hà Nội cần có chương trình, đề án có tính khả thi cao để thực hiện vấn đề này.

Về công tác xây dựng tổ chức Đoàn, anh Huy đề nghị Đoàn các cấp phải thật sự vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và hành động. Đặc biệt, anh Huy lưu ý, Hà Nội phải nghiêm túc, tích cực hơn trong tham gia đề án chuyển đổi số về quản lý đoàn viên của T.Ư. Bởi với quy mô tổ chức trực thuộc, số lượng đoàn viên lớn như vậy không thực hiện tốt thì không thể quản lý, theo dõi chính xác tình hình đoàn viên, không thể đưa ra được những quyết định sát với tình hình đoàn viên và cơ sở đoàn của mình.

Nhân diễn đàn đại hội, anh Huy đề nghị, Thành Đoàn Hà Nội, thanh niên và phong trào thanh niên của Thủ đô phải sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm đầu tàu trong phong trào thanh niên cả nước hoặc chí ít là khu vực phía Bắc.

“Đã là đầu tàu thì phải có khả năng dẫn dắt các toa tàu, phải tạo được sự ảnh hưởng, có sự chi viện, hỗ trợ về phong trào cho các địa phương khó khăn, còn yếu hơn mình với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, anh Huy nhấn mạnh.

Theo anh Huy để thực hiện trách nhiệm đầu tàu, ngoài sự nỗ lực, tích cực hơn, đòi hỏi tư duy về xây dựng phong trào trong một số nội dung lớn của Thành Đoàn nhiệm kỳ tới cần vượt ra phạm vi biên giới của 30 quận huyện của mình.

“Thành Đoàn phải là cái nôi của các phong trào, mô hình, giải pháp mới để nhân rộng trên cả nước trong nhiệm kỳ tới như các giai đoạn lịch sử trước, các thế hệ đi trước đã làm được”, anh Huy nói.