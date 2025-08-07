Tự ý mua thuốc điều trị, bệnh nhân hoại tử da nhiễm độc nặng

TPO - Nhập viện trong tình trạng nổi bóng nước, trợt da nhiều vùng trên cơ thể, cụ ông được bác sĩ xác định mắc hội chứng Stevens-Johnson do dị ứng thuốc. Trước đó, ông đã tự mua thuốc điều trị bệnh gout.

Ngày 7/8, BS Cao Đức Thoại - khoa Nội tiết - Tiêu hóa, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp TPHCM cho biết, tại đây vừa vừa tiếp nhận hai bệnh nhân, với chẩn đoán mắc hội chứng Stevens-Johnson (SJS) và hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN) do sử dụng thuốc Allopurinol dùng trong điều trị gout.

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân nam, 76 tuổi. Theo bệnh án, người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc Allopurinol. Tuy nhiên, ông đã tự ý mua thuốc uống khi sưng đau các khớp và ngón cả 2 tay và chân.

Dị ứng thuốc là nguyên nhân khiến da bệnh nhân bị hoại tử, nhiễm độc

Ngay sau khi uống thuốc, bệnh nhân xuất hiện tình trạng nổi bóng nước nông và trợt da nhiều vùng trên cơ thể. Bên cạnh đó, cơ thể người bệnh còn xuất hiện hồng ban đa dạng lan tỏa, tổn thương da dưới 10%. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc hội chứng Stevens-Johnson do dị ứng với thuốc Allopurinol.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam, 86 tuổi. Trước đó, bệnh nhân đi khám sức khỏe được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh gout, có chỉ định điều trị bằng Allopurinol 300mg/ngày. Tuy nhiên, ngay liều đầu tiên đã xuất hiện tổn thương da hoại tử lan rộng, bong tróc da trên 30% toàn thân, tổn thương niêm mạc nặng, được chẩn đoán hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN) do Allopurinol.

BS Đức Thoại cho biết, ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân đã được yêu cầu ngừng sử dụng thuốc Allopurinol. Cả hai bệnh nhân được điều trị điều trị tích cực bằng corticoid, kháng sinh, bù dịch điện giải và chăm sóc vết thương. Sau 3 tuần điều trị, tổn thương da của hai bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, không còn dấu hiệu bội nhiễm. Tuy nhiên, các bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị để tránh nguy cơ xảy ra các biến chứng.

Từ trường hợp trên, BS Đức Thoại khuyến cáo người dân, đặc biệt nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc suy thận không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi có dấu hiệu như hồng ban, ngứa, bóng nước hoặc trợt da phải ngừng thuốc vào bệnh viện sớm để xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ cho biết, Hội chứng Stevens-Johnson (SJS) và hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN) là hai phản ứng da nghiêm trọng, thường do dị ứng thuốc. Biểu hiện sớm gồm sốt, mệt mỏi, nổi hồng ban; sau đó da phồng rộp, bong tróc. Đây là cấp cứu y khoa, cần điều trị ngay để giảm nguy cơ tử vong.