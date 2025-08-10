Tử vong vì bị chó liếm; Thông tin sai lệch về vụ cháy xe 16 chỗ trước cổng đơn vị cứu hỏa

TPO - Người đàn ông tử vong vì bị chó liếm; Công an lên tiếng về thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa; 'Quậy tung' nhà dân ở TPHCM, khỉ đuôi lợn bị bắn bằng súng gây mê; Đề xuất chi 65.000 tỷ đồng xây metro nối TPHCM với sân bay Long Thành;... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Công an lên tiếng về thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM, thông tin về vụ cháy ô tô 16 chỗ sau tai nạn liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, đoạn trước Công viên Văn hoá Phú Nhuận (phường Cầu Kiệu).

Theo PC07, trong lúc vụ việc đang được xử lý, một số video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội với nội dung “Vụ cháy xảy ra trước một đơn vị PCCC nhưng ở đây không đưa xe chữa cháy ra để dập lửa" đã tạo dư luận tiêu cực.

Hình ảnh ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt ở TPHCM. Ảnh: MĐ.

PC07 khẳng định, vụ cháy xe xảy ra đối diện trụ sở cũ của Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh (cũ) nay là Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM. Tuy nhiên, đơn vị này đang trú đóng trên đường Nguyễn Văn Đậu, cách hiện trường khoảng 2km.

"Thông tin cho rằng vụ cháy xảy ra trước trụ sở lực lượng PCCC nhưng không có xe chữa cháy và lực lượng nào được điều động là không chính xác. Phòng PC07 đính chính thông tin để tránh những hiểu lầm và những phản ứng tiêu cực từ dư luận", PC07 nhấn mạnh.(XEM CHI TIẾT)

Công an tìm được tài xế taxi rút chìa khóa xe của cô gái ở TPHCM

Công an phường Xuân Hòa vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với ông Đào Hữu S. (SN 1982, quê Cần Thơ), tài xế taxi đã rút chìa khóa xe máy của hai cô gái tại khu vực hồ Con Rùa.

Tại trụ sở công an, ông S. đã xin lỗi và trả lại chìa khóa xe máy cho chị C. (người điều khiển xe máy). Cơ quan chức năng tiếp tục xử lý tài xế này theo quy định pháp luật.

Công an nhanh chóng xác định được tài xế rút chìa khóa xe máy của hai cô gái tại hồ Con Rùa (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, chị C. (SN 2000) chạy xe máy chở bạn đến khu vực hồ Con Rùa. Tại đây, xe máy và chiếc taxi xảy ra va chạm giao thông. Sau đó, tài xế taxi xuống xe chửi bới hai cô gái và giật lấy chìa khóa xe máy rồi bỏ đi.

"Sau khi bị rút chìa khóa, tôi phải thuê thợ đến làm chìa khóa mới để tiếp tục di chuyển và đến trụ sở công an phường trình báo", chị C. cho hay.

'Quậy tung' nhà dân ở TPHCM, khỉ đuôi lợn bị bắn bằng súng gây mê

UBND phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ) vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố bắt giữ cá thể khỉ hoang thường xuyên quấy phá khu vực dân cư.

Theo phản ánh của người dân sống tại hẻm 301 đường Bình Long, nhiều ngày qua, khu vực này xuất hiện cá thể khỉ hoang liên tục vào nhà kiếm ăn, làm hư hỏng đồ đạc. Con khỉ này rất hung dữ, sẵn sàng chống trả khi có người tiếp cận.

Con khỉ đuôi lợn quậy phá khu dân cư ở TPHCM. Ảnh: Người dân cung cấp.

Ngay khi nhận thông tin, Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã phối hợp UBND phường và người dân tổ chức tìm kiếm, tiếp cận và dùng súng gây mê để bắt giữ.

Một cán bộ Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, cá thể khỉ được xác định là khỉ đuôi lợn, giới tính đực, nặng 6,5kg. Đơn vị đã tiếp nhận con vật để chăm sóc, nuôi dưỡng tại Hạt Kiểm lâm Củ Chi theo quy định. (XEM CHI TIẾT)

26 bệnh viện ở TPHCM chính thức đổi tên

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký quyết định chính thức đổi tên 26 bệnh viện tại TPHCM mới.

Theo đó, khu vực TPHCM (cũ) có 17 bệnh viện, Bình Dương có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu có 6 bệnh viện. Tất cả đều trực thuộc Sở Y tế TPHCM.

UBND TPHCM giao Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác chuyển giao về nhân sự, tài chính tại các bệnh viện này theo nguyên tắc nguyên trạng. Đồng thời, ban hành quy định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bệnh viện theo quy định của pháp luật và thẩm quyền phân cấp, ủy quyền.

Vụ thi thể người trong vali vứt trong hẻm ở TPHCM: Phát hiện thêm đồng phạm

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Bá Thành (32 tuổi) về tội “Giết người”. Công an cũng khởi tố một người khác, có vai trò đồng phạm với Thành.

Khu vực chiếc vali chứa thi thể được người dân phát hiện ở TPHCM. Ảnh: Thanh Thảo

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã làm rõ về vụ thi thể người phụ nữ nhét trong vali vứt ở hẻm 294 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM do Võ Bá Thành thực hiện. Nạn nhân được xác định là chị N.T.N.H. (23 tuổi, quê Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long).

Đối tượng Thành và nạn nhân H. đều là người câm, điếc bẩm sinh. Từ khai báo của Thành, công an đã bắt giữ một người khác và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm nhiều tình tiết liên quan. (XEM CHI TIẾT)

Một người tử vong vì bị chó liếm

Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai) vừa khoanh vùng, xử lý, phòng dịch chó dại trên địa bàn. Động thái này được thực hiện ngay sau khi có trường hợp tử vong do tiếp xúc với chó dại.

Theo đó, nhà ông N.K.H. (54 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ, nay là xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai) có nuôi 2 con chó. Khoảng hơn 1 tháng trước, trong lúc cho chó ăn, ông H. bị con chó lớn liếm vào vết thương hở. Ngày 16/6, con chó lớn có biểu hiện hung dữ, cắn chết con chó nhỏ của gia đình và một con chó khác của hàng xóm.

Ngày 10/7, ông H. xuất hiện các triệu chứng sợ nước, sợ gió, sợ âm thanh, tiếng ồn..., nên người thân chở đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (TPHCM) để khám. Sau nhiều lần chuyển viện và điều trị, đến ngày 17/7, ông H. tử vong với kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại. (XEM CHI TIẾT)

Đề xuất chi 65.000 tỷ đồng xây metro nối TPHCM và sân bay Long Thành

Liên danh DonaCoop cùng VinaCapital vừa đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư xây dựng tuyến metro từ TPHCM tới sân bay Long Thành để phát huy hiệu quả của sân bay lớn nhất nước.

Theo đề xuất của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital, tuyến Metro số 1 nối từ ga Suối Tiên (TPHCM) hiện hữu tới trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai (KCN Biên Hòa 1, phường Trấn Biên) dài 6,5 km. Từ đây, dự án sẽ nối tuyến tới sân bay Long Thành dài 27 km.

Ngoài ra, từ trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai mới, metro được thiết kế xây dựng 5 km vào nội đô thành phố Biên Hòa cũ. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 65.000 tỷ đồng (chưa tính kinh phí giải phóng mặt bằng, sử dụng 100% vốn tư nhân của liên danh và đối tác liên danh.