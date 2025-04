Tự tử trên sông bất thành, người đàn ông mang dao bơi ra biển ‘dọa chết’

TPO - 3 ngày sau khi nhảy xuống sông Hương tự sát nhưng được cứu sống, người đàn ông tiếp tục cầm dao bơi ra biển “dọa chết”, khiến lực lượng chức năng địa phương mất nhiều thời gian vận động và tổ chức cứu hộ, đưa vào bờ an toàn.

Chiều 11/4, Công an phường Thuận An (quận Thuận Hóa, TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An kịp thời ứng cứu ông H.V.M. (SN 1975, trú phường Thuận An), khi người này mang dao bơi ra biển dọa tự sát.

Trước đó, ông M. có biểu hiện bất thường, cầm hai con dao ra khu vực kè chắn sóng cửa biển Thuận An, phường Thuận An rồi bất ngờ nhảy xuống biển, bơi hàng trăm mét ra hướng phao số 0 ngoài cửa biển Thuận An. Ông này đe dọa sẽ tự cắt tay tự tử nếu có người tiếp cận.

Lực lượng chức năng đã huy động tàu thuyền của ngư dân địa phương, kiên trì vận động. Nhiều giờ sau, đội cứu hộ đã tiếp cận thành công, tước hung khí và đưa ông M. lên tàu đưa vào bờ an toàn.

Theo Công an phường Thuận An, thời gian gần đây, ông M. có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, dẫn đến hành vi bất thường. Hiện, cơ quan chức năng phối hợp với gia đình để hỗ trợ ông trong việc điều trị bệnh và ổn định tâm lý.

Vào ngày 8/4, ông M. từng nhảy cầu Phú Xuân (quận Phú Xuân, TP Huế) với ý định tự tử nhưng được người dân và lực lượng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an TP Huế cứu sống khi bám vào khu vực chân cầu.