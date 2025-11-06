Từ đam mê đến sứ mệnh: Gặp gỡ những nhân tố tiên phong dệt nên mạng lưới 'trăm điểm tin cậy' của Generali Việt Nam

Hành trình “Trăm điểm tin cậy” của Generali Việt Nam không chỉ dừng lại ở mạng lưới hơn 100 văn phòng tổng đại lý phủ khắp đất nước, mà còn là hàng trăm câu chuyện đầy cảm hứng của những vị thuyền trưởng tài ba, những người luôn lấy con người làm trọng tâm, lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm với nghề bảo hiểm nhân thọ.

Trải dọc theo chiều dài đất nước, các Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý (GAD) của Generali Việt Nam đang dẫn dắt và xây dựng đội ngũ Tư vấn tài chính (TVTC) bằng chiến lược, trái tim và niềm tin vào ý nghĩa của công việc mình đang làm.

Những GAD như anh Biên, chị Trang & bà Nguyệt góp phần quan trọng nối dài hành trình “Trăm điểm tin cậy” của Generali Việt Nam

Gia đình ba thế hệ và hành trình tiếp nối giá trị nhân văn

“Nhà tôi ba đời làm bảo hiểm…” là câu nói vừa dí dỏm, vừa tự hào của bà Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Đống Đa. Từ một nhà giáo giàu tâm huyết, bà Nguyệt đến với bảo hiểm nhân thọ một cách rất tự nhiên trong hành trình đồng hành cùng ông xã - người đã bén duyên với ngành bảo hiểm từ rất sớm. Ngay những ngày đầu, bà đã chứng kiến các câu chuyện chi trả đầy nhân văn, khi bảo hiểm trở thành điểm tựa vững chắc giúp nhiều gia đình vượt qua biến cố. Chính từ những trải nghiệm ấy, niềm tin về ý nghĩa của nghề đã dần lớn lên, trở thành ngọn lửa đam mê đưa bà gắn bó với ngành bảo hiểm nhân thọ suốt 23 năm.

Tình yêu dành cho nghề lan tỏa trong chính mái ấm của bà, trở thành sợi dây kết nối ba thế hệ cùng tiếp nối sứ mệnh “Người bạn trọn đời” của Generali. Hai vợ chồng con trai lớn đã có 7 năm đồng hành cùng nghề, còn con trai út – thế hệ kế thừa thứ ba – vừa chính thức trở thành Tư vấn tài chính Generali năm 2025, viết tiếp hành trình tự hào của gia đình.

Dưới sự dẫn dắt của bà Nguyệt từ năm 2018, GAD Đống Đa đã trở thành một đại gia đình vững mạnh với hơn 500 Tư vấn tài chính, đồng hành và bảo vệ gần 5.000 khách hàng. Bà Nguyệt quan niệm: “Hình ảnh đẹp nhất của một Giám đốc Tổng đại lý không phải là người ra lệnh, mà là người truyền cảm hứng, đồng hành và dẫn dắt bằng trái tim”. Với bà, đào tạo và phát triển con người chính là ưu tiên hàng đầu, bởi chỉ khi đội ngũ thực sự thấu hiểu, tận tâm và hạnh phúc, họ mới có thể trở thành người bạn trọn đời của khách hàng và phát triển dài lâu trong ngành bảo hiểm.

Hơn hai thập kỷ qua, gia đình bà Nguyệt đã luôn kề vai sát cánh và truyền cảm hứng cho đội ngũ GA Đống Đa qua những hoạt động chia sẻ và gắn kết, để tình yêu thương luôn hiện diện trong từng hành trình bảo vệ và trao đi hạnh phúc.

Lãnh đạo phục vụ từ trái tim đến từ miền Trung

Từ mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, ông Đỗ Văn Biên – Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý Huế 1 & Quảng Trị – từng là Chuyên viên cấp cao Khoa cận lâm sàng Bệnh viện Phục hồi Chức năng Trung ương 2. Năm 2016, ông rẽ hướng sang bảo hiểm nhân thọ, bởi nhìn thấy ở nghề này có điểm chung với ngành y, đều giúp con người vững vàng trước rủi ro, tìm lại bình an giữa biến cố.

Chính tinh thần ấy đã trở thành “kim chỉ nam” dẫn dắt ông trên hành trình xây dựng và phát triển GA Huế 1 và GA Quảng Trị. Bằng tư duy hệ thống, ông Biên phát triển “triết lý Kiềng Ba Chân”, phân định rõ vai trò, quy trình báo cáo, giám sát, tương tác, giúp đội ngũ vận hành hiệu quả. Với phong cách lãnh đạo điềm đạm nhưng quyết liệt, ông Biên đã cùng đội ngũ hơn 1.000 Tư vấn tài chính bảo vệ hơn 30.000 khách hàng tại khu vực miền Trung.

Sau gần một thập kỷ, GA Huế 1 liên tục nằm trong Top đầu Generali Việt Nam, và ông Biên được vinh danh GAD của năm nhiều lần liên tiếp. “Lãnh đạo phục vụ” là tinh thần mà một GAD nên có, bởi đội ngũ đã tin tưởng đi theo mình, thì phải giúp họ thành công, thay đổi cuộc sống và phát triển bản thân ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.” – Ông Đỗ Văn Biên chia sẻ.

Hành trình của ông Đỗ Văn Biên lan tỏa được giá trị nhân văn mà Generali hướng đến - luôn đồng hành, sẻ chia và mang lại sự an tâm cho hàng chục ngàn gia đình Việt.

Khi sự thấu hiểu trở thành sức mạnh lãnh đạo

Cơ duyên đến với bảo hiểm nhân thọ của chị Trương Thị Thu Trang bắt đầu giản dị từ lời giới thiệu của người thân từ tháng 6/2014. Chỉ vài tháng sau, chị đã tìm thấy điểm dừng chân ý nghĩa tại Generali Việt Nam. Từ tháng 12/2016, bằng tinh thần cầu tiến và tình yêu dành cho bảo hiểm nhân thọ, chị Trang đã gây dựng nên Văn phòng Tổng đại lý Tân Phú trở thành mái nhà thứ hai của hơn trăm Tư vấn tài chính nơi đây.

Với chị Trang, thành công của tập thể chính là niềm tự hào lớn nhất của người lãnh đạo. Tại GA Tân Phú, không có khoảng cách giữa các ban nhóm, chỉ có những con người cùng chung khát vọng, cùng sẻ chia và nâng đỡ nhau trên hành trình phát triển. Chị Trang tâm niệm rằng: “Làm nghề bảo hiểm không cần là ngôi sao chói lóa nhất thời, chỉ cần là ngôi sao bền bỉ, tỏa sáng lâu dài. Tôi từng trải qua tất cả vị trí nên hiểu rõ khó khăn ở từng giai đoạn. Tôi không chỉ nói lý thuyết – việc gì yêu cầu đội ngũ làm thì tôi phải tự làm được trước. Tôi làm thật, có kết quả thật rồi mới chia sẻ lại cho đội nhóm. Nhờ vậy, sự dẫn dắt đến từ trải nghiệm và thấu hiểu, chứ không phải áp đặt.”

Hơn 8 năm qua, GA Tân Phú liên tiếp nằm trong Top 5 văn phòng toàn quốc, còn chị Trang vẫn bền bỉ giữ vững danh hiệu MDRT và COT (Court of the Table) cao quý của ngành bảo hiểm. Đằng sau những con số ấy là một tập thể gắn bó - nơi mỗi thành viên cùng nhau tạo nên một mái nhà chung lan tỏa tình yêu thương và giá trị bền vững trong cộng đồng.

Các GAD của Generali Việt Nam truyền cảm hứng, dẫn dắt đội ngũ TVTC bằng chiến lược và cả trái tim

Những câu chuyện truyền cảm hứng từ GA Đống Đa - nơi ngọn lửa nghề được truyền qua ba thế hệ, đến GA Huế 1 và Quảng Trị - nơi tinh thần lãnh đạo phục vụ được khắc sâu, và GA Tân Phú - nơi văn hóa thấu hiểu và sẻ chia được nuôi dưỡng mỗi ngày; tất cả đã nối dài hành trình của Generali Việt Nam, vững vàng trong sứ mệnh “Người bạn trọn đời”, luôn hiện diện “ở đây – lúc này” để đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.